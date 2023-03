Box Office Świat: Japońska animacja "Suzume" podbiła Chiny

Teaser filmu "Suzume"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Japonia najpierw podbiła Koreę Południową, a teraz to samo zrobiła z Chinami. Animacjazadebiutowała w Chinach z rekordowym wynikiem 50,7 mln dolarów. W tym roku tylko w czasie weekendu z okazji nowego chińskiego roku widziano w tamtejszych kinach większe tłumy.Film nie przestaje też przyciągać masy do kin w Korei. W miniony weekend wpływy wzrosły tam o 7% i wyniosły 6,1 mln dolarów. W sumie daje topierwsze miejsce w naszym zestawieniu iwpływów w weekend. Jest to rekordowy wynik dla jakiejkolwiek produkcji japońskiej. Dzięki temu globalne wpływy osiągnęły poziom 182,4 mln dolarów.Tym samym nowy hit z Ameryki -- musiał zadowolić się w naszym zestawieniu pozycją wicelidera. Co wcale nie oznacza porażki. Przeciwnie, film sprzedaje się na świecie - podobnie jak w Ameryce - lepiej od prognoz. Szacujemy, że w weekend jego zarobki wyniosły ok.. Ponieważ podbój kin zaczął już w środę, to na koniec tygodnia na jego koncie były już 64 miliony dolarów. To wynik o 73% lepszy od tego, jaki uzyskał na tych samych rynkach na otwarciepojawił się w kinach w 71 krajach i wszędzie zajął pierwsze miejsce. Wśród nich jest Rosja, gdzie jednym z nielicznych hollywoodzkich tytułów pokazywanych w kinach legalnie. W ciągu pierwszych czterech dni wyświetlania zarobił tam 4,3 mln dolarów.Inne ważne rynki widowiska akcji z Keanu Reevesem to: Wielka Brytania (6,7 mln dolarów), Niemcy (5,5 mln), Australia (4,7 mln), Meksyk (4.2 mln), Indonezja (3,5 mln), Brazylia (2,9 mln), Francja (2,7 mln), Tajwan (2,4 mln) oraz Filipiny (2,0 mln).W kwietniutrafi do kin w Korei Południowej i na Bliskim Wschodzie. Japończycy zobaczą film dopiero we wrześniu.Podium kompletuje chińska produkcja(Post Truth). Biorąc pod uwagę dominacjęfilmowi udało się zarobić całkiem solidne. Łącznie na jego koncie jest 74,4 mln dolarów.Lider poprzedniego notowania -- zanotował fatalny drugi weekend na świecie. Wpływy spadły do 12,1 mln dolarów. A to oznacza, że filmowi może nie udać się dobić do 100 milionów dolarów. Na razie poza granicami USA widowisko DC zarobiło 56,1 mln dolarów. Globalnie udało się jednak "setkę" osiągnąć (obecnie 102,4 mln dolarów).Na piątym miejscu wylądował slasher. Jako weekendowe wpływy podawane jest. Przekłada się to 49,4 mln dolarów w sumie i 139,3 mln wraz z Ameryką.Dwa i pół roku po światowej premierze na festiwalach w Wenecji i Toronto do chińskich kin trafił inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat. Film miał całkiem solidny start zarabiając. Dało to szóste miejsce w naszym zestawieniu.Tymczasemzostał drugą amerykańską premierą, która poza granicami USA zdołała zarobić 100 milionów dolarów. Bokserski dramat zgarnął w weekendi w sumie ma 105 mln dolarów. Globalnie jego wpływy wynoszą prawie ćwierć miliarda dolarów.