Box Office Świat: Kong i Godzilla znów zwyciężyli. Nie ma mocnych na Tytanów

Zwiastun filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Na czele naszego zestawienia nic się nie zmieniło. Z wciąż znaczącą przewagą pozycję lidera obroniło widowisko. Film zarobił, co daje mu 313,6 mln dolarów na świecie i 485,2 mln globalnie. Widowisko wciąż świetnie radzi sobie w Chinach, gdzie hollywoodzkie produkcje w ostatnich latach wypadały blado. Zaś w Indiach film pokonał " Jokera " i został najbardziej kasową produkcją Warner Bros. w historii.Mocno trzyma się też animacja. Małe spadki pozwoliły utrzymać jej pozycję wicelidera. Szczególnie udanie film poradził sobie w Niemczech i we Francji i zarobił w weekend. To oznacza, że w sumie poza granicami USA animacja zarobiła 300,3 mln dolarów. Globalnie brakuje jej tylko 20 milionów, by osiągnąć pół miliarda.Japonia ma kolejny wielki hit.(Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram) utrzymało w naszym zestawieniu trzecią lokatę zarabiając tym razem. W sumie daje to 43 miliony dolarów. W tym roku tylko " Haikyu " może pochwalić się lepszymi wynikami (ponad 62 mln dolarów). A przed filmem jeszcze święto Obon.Tymczasemnie potrafią się rozpędzić. Film co prawda awansował z szóstego na czwarte miejsce, ale wpływy spadły do. Co prawda widowisko wciąż jeszcze nie miało premiery w wielu krajach, niemniej jednak na chwilę obecną zagraniczne wpływy wynoszą tylko 73,2 mln dolarów. Globalnie daje to 176,1 mln dolarów.wciąż przyciąga widzów w Chinach. Przy braku nowości był to w miniony weekend drugi najchętniej oglądany tam film. Zarobił. Dzięki temu padła tam granica 100 milionów dolarów (aktualnie 101,7 mln). Dla porównania w swojej ojczyźnie anime zarobiło zaledwie nieco ponad 60 milionów dolarów.Naszą listę zamyka biografia Amy WinehouseFilm zarobił w czasie drugiego weekendu. W sumie daje mu to zaledwie 16 milionów.