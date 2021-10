Box Office Świat: Na Chiny nie ma mocnych. "Changjin" ma 764 mln

72 miliony dolarów

Podczas gdy hollywoodzkie produkcje radzą sobie na świecie coraz lepiej, wciąż poza zasięgiem konkurencji jest megahit z Chin " Zhang jin hu " (The Battle At Lake Changjin). W czasie trzeciego weekendu to historyczne widowisko wprowadzone do kin z okazji rocznicy utworzenia Chińskiej Republiki Ludowe zarobiło oszałamiające. W ten sposób jego łączne wpływy wynoszą już 764,3 mln dolarów. Zhang jin hu " walczy teraz o to, by zostać najbardziej kasową premierą tego roku. Na razie zajmuje miejsce drugie i do " Ni Hao, Li Huan Ying " traci już tylko 77 milionów dolarów. Jest pewne, że zostanie trzecią chińską produkcją w historii, której wpływy z lokalnych kin przekroczą granicę 800 milionów dolarów.Na dobre rozkręcił się " Venom 2: Carnage ", który dotąd był dostępny w Rosji i Ameryce Łacińskiej. W minionym tygodniu zaczął podbój reszty świata i już widać tego efekty. Weekendowe wpływy szacujemy naPonieważ na wielu rynkach zadebiutował przed weekendem, to amerykańskie media jako jego wynik podają 62,3 mln dolarów.Komiksowe widowisko rozruszało rynek kinowy w Korei Południowej zarabiając 9,5 mln dolarów od środy. Inne ważne kraje minionego tygodnia to: Wielka Brytania (8,3 mln dolarów), Hiszpania (3,9 mln), Włochy (3,7 mln), Tajwan (2,8 mln) i Ukraina (2,7 mln). W Polsce " Venom 2: Carnage " zaliczył 1,3 mln dolarów, co jest otwarciem o 59% lepszym od jedynki.W sumie widowisko było numerem jeden w 39 krajach, a na koniec tygodnia jego zagraniczne wpływy wyniosły 115,6 mln dolarów. Globalnie zbliża się do granicy 300 milionów dolarów (obecnie 283,7 mln) i w tym tygodniu wyprzedzi " Ciche miejsce 2 " awansując tym samym na 10. miejsce najbardziej kasowych premier tego roku.Numerem trzy w naszym zestawieniu zostało " Nie czas umierać ", którego weekendowe wpływy szacujemy na(54 mln licząc pięcio- lub czterodniowe okresy z niektórych rynków). 25. film o przygodach Jamesa Bonda nie zwalnia tempa w Wielkiej Brytanii, gdzie w minionym tygodniu zarobił 11,2 mln dolarów i zbliża się do granicy 100 milionów dolarów łącznych wpływów (obecnie 93 mln).Zagraniczne wpływy " Nie czas umierać " wynoszą 348,3 mln dolarów, co daje szóste miejsce na liście najbardziej kasowych premier tego roku (trzecie, jeśli nie liczyć chińskich megahitów). Globalnie na koncie ma 447,5 mln dolarów. Przed końcem tygodnia film powinien pokonać widowisko " Godzilla vs. Kong ", którego wpływy wynoszą obecnie 467,8 mln dolarów.Miejsce czwarte okupuje " Wo He Wo De Fu Bei " (My Country, My Parents), druga chińska premiera wprowadzona do kin z okazji powstania ChRL. Film zarobił kolejnei jego łączne wpływy przekroczyły granicę 200 milionów (208,8 mln).Pierwszą piątkę kompletuje " Rodzina Addamsów 2 " z weekendowym wynikiem w okolicach. Animacja świetnie poradziła sobie w Rosji, gdzie w cztery dni zgarnęła 3,9 mln dolarów. Dużo skromniej wypadła we Francji (tylko 1,1 mln dolarów w pięć dni). Tam jednak sprzedaż powinna się rozkręcić po 23 października, kiedy rozpoczną się ferie jesienne.Na szóstym miejscu wylądowała tym razem " Diuna ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Widowisko rozczarowało w Japonii, gdzie zarobiło 1,8 mln dolarów i rzutem na taśmę wywalczyło miejsce trzecie w lokalnym zestawieniu. Film zadebiutował też w Indonezji, Malezji i Grecji, ale tam wpływy liczone są w setkach tysięcy dolarów, a nie w milionach. Obecnie łączne wpływy " Diuny " to 129,3 mln dolarów.Dopiero na siódmym miejscu znalazł się slasher " Halloween zabija ". Weekendowe wpływy z 20 krajów szacujemy na. Ponieważ film miał premierę wcześniej, to w sumie na jego koncie jest 5,5 mln dolarów. Niemal połowa tej kwoty pochodzi z Wielkiej Brytanii (2,3 mln dolarów). Nieźle film poradził sobie też w Meksyku (1,3 mln dolarów).