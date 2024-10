Box Office Świat: Nie uwierzycie! Na listę wrócił "Harry Potter"

Zwiastun filmu "Joker: Folie à Deux"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



W naszym zestawieniu numerem jeden jest jednak. Weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz miał swoją premierę w Japonii, ale – zgodnie z oczekiwaniami – nie zgarnął tam kokosów. Na początek zarobił 2,6 mln dolarów.Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 113,7 mln dolarów. Wraz z Ameryką " Joker: Folie à Deux " zarobił 165,3 mln dolarów.Tymczasemzaliczył swój najlepszy weekend w historii. A to dlatego, że trafił do kolejnych 19 krajów, w tym do tak ważnych jak: Francja, Hiszpania, Włochy i Brazylia. Weekendowe wpływy szacujemy na. Najlepszym z nowych rynków okazała się Francja, gdzie w ciągu sześciu dni animacja zarobiła 3 miliony dolarów. Na koniec tygodnia w Hiszpanii miała 2,3 mln dolarów, a we Włoszech 1,9 mln. W ten sposób zagraniczne wpływy zwiększyły się 64,7 mln dolarów, a globalne do 148,5 mln.Podium kompletuje chińskie widowisko patriotyczne(The Volunteers: The Battle of Life and Death). Po zakończeniu tygodniowych celebracji rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej wpływy filmu poleciały ostro w dół i tym razem zarobił już tylko. W sumie jednak ma na koncie dużo więcej od jedyni, bo 139,3 mln dolarów.Niespodziewanie numerem dwa w Chinach, a cztery w naszym zestawieniu, został. Mimo 23 lat na karku widowisko fantasy wciąż przyciąga tłumy i w miniony weekend zarobiło w ChinachAnimacjatrafiła do kolejnych dziewięciu krajów, ale nie zrobiła w nich furory. Tylko w Wielkiej Brytanii zanotowany został warty podania wynik – 2,4 mln dolarów. W Niemczech film okazał się klapą lądując dopiero na siódmej lokacie. Ogólnie weekendowe wpływy szacujemy na. To w sumie daje 58,5 mln dolarów, a wraz z Ameryką 111,4 mln dolarów.Nasze zestawienie kompletuje, która w weekend zarobiła, co daje jej 21,7 mln dolarów z zagranicznych rynków.