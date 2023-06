Box Office Świat: Poprzez multiwersum kasy. Spider-Man numerem jeden

Zwiastun filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



W weekendzarobiło w 59 krajach świata. Ponieważ film trafił do kin już w środę, to na koniec tygodnia miał na swoim koncie 88,1 mln dolarów. Globalnie oznacza to przekroczenie granicy 200 milionów dolarów.Najlepszym rynkiem zagranicznym okazały się dla animacji Chiny, skąd pochodzi 18 milionów dolarów. Jest to jednak otwarcie o 1/3 gorsze od tego, jakie miało, co stanowi kolejny dowód (jakby ktoś jeszcze go potrzebował), że Chińczycy po prostu nie chcą oglądać amerykańskich produkcji. Warte odnotowania wyniki animacja ma też w Meksyku (11,6 mln dolarów) oraz Wielkiej Brytanii (11,5 mln).Tymczasemw czasie drugiego weekendu zdołała dokonać rzeczy, której nie udało się zrobić na otwarcie - pokonać " Szybkich i wściekłych 10 ". Było to możliwe dzieci wyjątkowo niskim spadkom pomimo konkurencji ze strony Sony. Według Disneya aktorska wersja ich animacji zarobiła, co oznacza spadek zaledwie o nieco ponad 20%.jest szóstą amerykańską premierą tego roku, której globalne wpływy przekroczyły granicę 300 milionów dolarów. Najlepszymi rynkami są w jej przypadku: Wielka Brytania (20 mln dolarów), Meksyk (14,5 mln), Włochy (9,2 mln), Brazylia (8,5 mln) oraz Francja (7,4 mln).Najniższy stopień podium zajął lider poprzedniego notowania,. Widowisko akcji tym razem zarobiło. To pozwoliło mu awansować na drugie miejsce wśród najlepiej sprzedających się poza granicami USA hollywoodzkich hitów tego roku. Globalnie jest piątą premierą roku (a trzecią amerykańską) z kwotą powyżej 600 milionów dolarów.Na czwartym miejscu znalazła się nowość z Korei Południowej(The Roundup: No Way Out). Prawie 90% sprzedanych w miniony weekend biletów w tym kraju było właśnie na seanse trzeciej części przebojowego cyklu thrillerów akcji.w weekend zgarnął. Był jednak w kinach oficjalnie od środy, a przed tygodniem odbyły się liczne pokazy przedpremierowe (z wynikami lepszymi od otwarcia " Małej syrenki "), więc w sumie na koncie produkcji jest już fantastyczne 34,1 mln dolarów. W tym roku tylko " Suzume " może się pochwalić w Korei Południowej lepszymi łącznymi wpływami.Na miejscu piątym wylądowali. Weekendowe zarobki wyniosły. Globalnie daje to 780,1 mln dolarów, co oznacza, że pożegnanie Jamesa Gunna Marvelem ma wynik lepszy niż " Thor: Miłość i grom " oraz oryginalni " Strażnicy " i zajmuje 13. miejsce wśród produkcji Marvela dla Disneya.Numerem sześć w naszym zestawieniu jestz wynikiem. Obraz osiągnął właśnie granicę 1,3 mld dolarów. Jest to druga (lub trzecia, jeśli liczy się " Króla Lwa ") animacja, której udała się ta sztuka. Przed nią jest tylko " Kraina lodu II ", do której brakuje " Super Mario Bros. Film " grubo ponad 100 milionów dolarów.Na siódmej lokacie znalazła się klasyka japońskiej animacji -z 1986 roku. Film trafił właśnie do chińskich kin, gdzie w weekend zarobił. Jest to jedna z dwóch premier japońskich z czwartku. Drugą był dużo świeższy " Doraemon the Movie: Nobita's Sky Utopia ". Ten film miał świetny czwartek (ponad 7 mln dolarów), ale potem szybko zaczął tracić dystans doNaszą listę zamyka nowość Disneya, ekranizacja horroru Stephena Kinga . Szacujemy, że w weekend film zarobił. Ponieważ premierę miał w środę, to w sumie ma na koncie 7,7 mln dolarów. W żadnym kraju nie padła granica miliona dolarów.