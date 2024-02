Box Office Świat: Rozpoczął się szturm na chińskie kina. "YOLO" hitem

Zwiastun filmu "YOLO"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Największym hitem chińskiego Nowego Roku okazała się opowieść ku pokrzepieniu serc(YOLO). W ciągu pierwszych dwóch dni w kinach film zarobił. To kolejny triumf reżyserki i aktorki Ling Jia , której pełnometrażowy debiutjest wciąż trzecim najbardziej kasowym filmem w historii Chin.Co ciekawe ten triumf miał miejsce, mimo że jego gwiazda nie brała udziału w kampanii promocyjne. Aktorka straciła bowiem na potrzeby filmu 50 kg i efekt ten był długo trzymany w tajemnicy tak, by widzowie zaskoczyło to, co zobaczą na ekranach.Numer jeden w sobotę, ale ostatecznie numer dwa weekendu, to(Pegasus 2). Historia mistrza kierownicy, który ma szansę na powrót na szczyt jako trener nowej drużyny, zarobiła w ciągu pierwszych dwóch dniMiejsce trzecie należy do(Boonie Bears: Time Twist). Najnowsza odsłona kasowej serii animacji zarobiła świetneNa czwartym miejscu wylądował(Article 20). Po pierwszych dwóch dniach ma na koncie. To nowy przebój legendarnego reżysera Zhanga Yimou i trzeci w ciągu ostatnich 12 miesięcy, który trafił na chińskie ekrany.Najlepszą hollywoodzką propozycją weekendu okazała się komedia romantyczna. Film zdumiewa swoją żywotnością. W Belgii jego wpływy wzrosły o 1%, w Australii spadły o 4%, a we Francji tylko o 9%. W efekcie film zarobił kolejne. W sumie poza granicami USA komedia zgarnęła 90 milionów, co globalnie daje aż 170 milionów dolarów.niestety nie ma siły przebicia nawet w Korei Południowej, gdzie Matthew Vaughn jest bardzo popularny. Film zadebiutował tam poza pierwszą piątką zarabiając w pięć dni zaledwie 752 tys. dolarów. A to oznacza, że w sumie w weekend zgarnął. Przekłada się to na 31,3 mln dolarów na świecie i 60,1 mln dolarów globalnie.Na braku atrakcyjnej nowej oferty z Hollywood korzysta. Jeden z największych hitów ubiegłego roku zarobił kolejnepozostając numerem jeden m.in. w Korei Południowej. Zagraniczne wpływy musicalu zbliżają się już do granicy 400 milionów dolarów (obecnie 382,3 mln). Zaś globalnie za chwilę pobije 600 mln dolarów (obecnie 587,6 mln).I wracamy do Chin. Na ósmej lokacie naszego zestawienia znalazł się(The Movie Emperor). To komediowa lekcja życia o aroganckim aktorze, który na potrzeby przygotowań do swojego wielkiego powrotu trafia na chińską prowincję, by poznać życie chłopów. Film w ciągu pierwszych dwóch dni Nowego Roku zarobiłNa dziewiątym miejscu znalazła się ostatnia z istotnych chińskich premier weekendu(Viva La Vida). Finał trylogii o "prostym" Lu Tu zarobiłNaszą listę zamyka animacjaz wynikiem. Film miał premierę w Hongkongu, gdzie w ciągu czterech dni zarobił 297 tys. dolarów. Animacja do tej pory zarobiła poza granicami USA 125 mln dolarów.