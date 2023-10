Box Office Świat: Taylor Swift królową kin

Zwiastun filmu "Taylor Swift: The Eras Tour"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Podobnie jak w przypadku amerykańskiego box office'u AMC nie podaje konkretnej kwoty, a przedział, w jakimsię otworzył. Według sieci kinowej koncertowy film zgarnął. Globalnie daje to wynik w przedziale 126-130 mln dolarów.zdominowało sprzedaż biletów w kinach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii, Meksyku i na Filipinach. Za tydzień wynik filmu nie powinien być dużo gorszy, ponieważ trafi do kolejnych krajów, w tym Brazylii i Korei Południowej.Tymczasem powoli rozkręca się. Animacja trafiła do kolejnych 11 krajów i uzyskała swój najlepszy wynik weekendowy -. Zagraniczne wpływy wzrosły więc do 76,5 mln dolarów, a globalne do 126,4 mln.Najlepszy startzanotował we Francji, gdzie w ciągu pięciu dni zgarnął 4,5 mln dolarów. Otwarcie w Wielkiej Brytanii wyniosło 4,2 mln dolarów, w(pierwsze miejsce w lokalnym box offisie), a w Hiszpanii 1,9 mln.Lider poprzednich dwóch notowań naszego zestawienia -(Under the Light) - spadł na miejsce trzecie. Jego weekendowe wpływy wyniosły. Łącznie daje to 173,6 mln dolarów.Z trzeciego miejsca na czwarte spadł horror. Jednak jego wpływy praktycznie nie zmieniły się. A to dlatego, że spadki zrównoważyło wprowadzenie filmu do kolejnych 15 krajów. Weekendowe wpływy szacujemy na. Najlepsze starty horror zanotował we Francji (1,7 mln dolarów) oraz Brazylii (1,5 mln).poza granicami USA zarobił dotychczas 40 milionów dolarów.Kolejne trzy miejsca należą do chińskich produkcji. Numerem pięć jest propagandowe widowisko historyczne(The Volunteers: To the War) z wynikiem(wynik niemal identyczny do tego, jaki miał przed tygodniem). Miejsce szóste zajęła komedia romantyczna(The Ex-Files 4: Marriage Plan) z kwotą. Zaś numerem siedem jest komedia akcji(Moscow Mission), która w weekend zarobiłaZ miejsca piątego na ósme spadło widowisko Disneya. Studio podaje jako weekendowe wpływy. Film, który obecnie pokazywany jest w 50 krajach, zarobił w nich 46,7 mln dolarów. Po dodaniu kwoty z Ameryki otrzymamy 79,1 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka, który w ten weekend zgarnął. Zagraniczne wpływy wynoszą aktualnie 86,1 mln dolarów, zaś globalne 176,7 mln.