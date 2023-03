Box Office Świat: Trzeci "Creed" nokautuje konkurencję

Zwiastun filmu "Creed III"



Tym samy jest to najlepsze otwarcie w historii cyklu. W porównaniu do pierwszegoprzy obecnych kursach walut trójka ma start lepszy o 109%. W przypadkuwpływy są wyższe o 25%.Niespodziewanie najlepszym rynkiem okazała się Francja.ma już tam na koncie 7,7 mln dolarów. Film pokonał dwa lokalne hityoraz. Debiut reżyserski Michaela B. Jordana dobrze sprzedaje się też w Wielkiej Brytanii (6,1 mln dolarów), Niemczech (4,3 mln), Włoszech (3,5 mln) oraz w Meksyku (3,0 mln). Globalnie udało mu się przekroczyć granicę 100 milionów dolarów (100,5 mln dolarów).Poprzedni lider -- musiał pogodzić się ze spadkiem na pozycję dwa w naszym zestawieniu. Jak podaje Disney w weekend widowisko Marvela zarobiło. A to oznacza, że w 52 krajach do tej pory film zarobił 232,7 mln dolarów. Po doliczeniu kwoty z Ameryki daje to 419,5 mln dolarów. Tym samym trzecinie stracił jeszcze szansy na przekroczenie granicy pół miliarda dolarów.W miniony weekend maniarozlała się na cały świat. Zestaw dwóch odcinków serialuoraz premierowo pierwszego odcinkaprezentowany pod tytułemzarobił na świecie świetne. Dzięki temu znalazł się na trzecim miejscu naszego zestawienia. Tym samy jego zagraniczne wpływy zwiększyły się do 44,2 mln dolarów, co oznacza, że jest to na razie najlepsza japońska premiera tego roku.Numerem cztery jest nowość z Hongkongu w chińskich kinach, czyli thriller(Cyber Heist). W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania film zarobiłWciąż w pierwszej piątce jest miejsce dla jednego z największych hitów w historii kina, widowiska. W miniony weekend zarobki powiększyły się o kolejne. Łącznie daje to 1 611,3 mln dolarów, a globalnie 2 282,0 mln.Naszą listę zamyka produkcja z Hongkongu(A Guilty Conscience), która od ubiegłego weekendu jest dostępna w Chinach. W miniony weekend była tam numerem dwa zgarniając