Box Office Świat: Tym razem lekarze z Wuhan pokonali konkurencję

Co się odwlecze, to nie uciecze. " Zhong Guo Yi Sheng " (Chinese Doctors) udowodnili prawdziwość tego powiedzenia. Przed tygodniem chińskiemu dramatowi o lekarzach z Wuhan walczących na przełomie 2019 i 2020 roku z nową chorobą COVID-19 nie udało się wywalczyć pozycji lidera. Teraz zdeklasował konkurencję. Obraz zanotował zaskakująco mały spadek (17%) i w czasie drugiego weekendy w chińskich kinach zarobił. To czyni z niego pierwszym film opowiadający o pandemii COVID-19, którego łączne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów. Obecnie na koncie ma 137,2 mln dolarów. Czarna Wdowa " tym razem musiała się zadowoli drugą pozycją. Weekendowe wpływy szacujemy na. Widowisko pozostało liderem lokalnych zestawień box office'u w Korei Południowej, Brazylii, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Łącznie poza granicami USA film zarobił do tej pory 132 mln dolarów. Globalnie na jego koncie znajduje się 264 mln dolarów.Trzecie miejsce przypadło " Szybkim i wściekłym 9 ", których weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz świetnie poradził sobie we Francji, gdzie w ciągu pięciu dni zgarnął aż 9,4 mln dolarów. Niewiele gorzej wypadł w Niemczech (6,8 mln dolarów w cztery dni). Globalnie film zbliża się do granicy 600 milionów dolarów. Obecnie ma 591,2 mln.Tuż za podium uplasował się " Kosmiczny mecz: Nowa era ". Familijna produkcja zadebiutowała od razu w aż 64 krajach świata i w weekend zarobiła ok.. Ponieważ w wielu miejsca można film było oglądać jeszcze przed weekendem, to w sumie na koniec tygodnia na jego koncie były 23 mln dolarów. Najlepszym rynkiem okazała się Australia, skąd pochodzi aż 6,5 mln dolarów. Meksyk przyniósł 3,2 mln dolarów.Na piątym miejscu wylądowała nowość z Chin - komedia muzyczna dla młodzieży " 燃野少年的天空 " (The Day We Lit Up The Sky). W ciągu pierwszych dwóch dni wyświetlania obraz zarobiłSzóste miejsce zajęła " Belle: Ryū to Sobakasu no Hime ", najnowsza animacja Mamoru Hosody , reżysera " Minari " i " Wilczych dzieci ". Po pierwszych trzech dniach wyświetlania film zarobił solidnePozycja siódma należy w tym tygodniu do amerykańskiej animacji " Krudowie 2: Nowa era ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Film trafił w minionym tygodniu do kin we Włoszech, gdzie zarobił 900 tys. dolarów. Zagraniczne zarobki wynoszą na tę chwilę 132,7 mln dolarów.Ósme miejsce przypadło nowości z Korei Południowej, tajskiemu horrorowi " Rang Zong " (The Medium). W weekend film zarobił. Ponieważ do kin trafił w środę, to na koniec tygodnia miał już na koncie 7,8 mln dolarów.Na dziewiątej lokacie znalazła się animacja z Chin " 济公之降龙降世 " (Master Ji Gong"). W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania film zarobiłPierwszą dziesiątkę zamyka japońskie " Tōkyō Ribenjāzu " (Tokyo Revengers). Aktorska ekranizacja mangi Kena Wakui w czasie drugiego weekendu zarobiła