Box Office Świata: Wszyscy na melanżu. "Diuna 2" wciąż liderem

Zwiastun filmu "Diuna: część druga"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Widowisko Denisa Villeneuve'a w porównaniu do otwarcia straciło zaledwie 36%. Jak to możliwe? Głównie za sprawą Chin, gdziezadebiutowała na drugiej lokacie z wynikiem 19,8 mln dolarów. To pozwoliło osiągnąć w weekend ażPomogło oczywiście to, że pomimo zwiększającej się konkurencji w 57 krajach na świeciepozostała numerem jeden lokalnych zestawień box office'u. Po 10 dniach w kinach zagraniczne wpływy filmu wynoszą już 210 milionów dolarów. Globalnie zbliża się do poziomu 400 milionów dolarów (obecnie 367,5 mln). Dla porównania pierwsza " Diuna " na świecie zarobiła 324,9 mln dolarów, a wraz z USA - 434,8 mln.A tymczasem Hollywood ma już kolejny hit w kinach.wystartowała oficjalnie w 22 krajach, a w Chinach miała pokazy przedpremierowe. W weekend animacja zgarnęła, a od premiery - 27,5 mln dolarów.Najlepszym rynkiem były Chiny. Choć oficjalnie film dopiero wejdzie do kin, to na pokazach przedpremierowych zgarnął aż 5,3 mln dolarów. Wśród krajów z normalną dystrybucją najlepszy wynik został osiągnięty w Hiszpanii - 3 miliony dolarów. W pierwszej piątce jest iNa miejscu trzecim wylądowała ubiegłoroczna tajwańska premiera(The Pig, the Snake and the Pigeon). Film przed tygodniem trafił do kin w Chinach i sprzedaje się fenomenalnie. W drugi weekend zanotował wzrost wpływów o ponad 13% do. Łącznie daje mu to w Chinach już 53,3 mln dolarów.I pozostajemy w Chinach. Na miejscu czwartym wylądowała lokalna nowość(I Miss You). Melodramat na bazie powieści Zhenga Zhi zarobił na otwarcieKolejną nowością w naszym zestawieniu jest indyjski horror. Film sprzedał się zaskakująco dobrze zarabiającw ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania.Pozycję szóstą w naszym zestawieniu zajmuje najbardziej kasowy koreański thriller paranormalny w historii -(Exhuma). Tym razem film zarobił. Łącznie daje mu to fenomenalne 58,7 mln dolarów.Z czwartego na siódme miejsce spadł(Article 20). Jego wpływy wyniosły, co łącznie daje mu 336,3 mln dolarów.Tymczasem(Pegasus 2) nie rezygnuje z walki o tytuł najbardziej kasowej premiery tego roku. W miniony weekend miał dwukrotnie lepsze wpływy od aktualnego lidera i zarobił. To daje mu już 469,2 mln dolarów, czyli zaledwie 15 milionów mniej od " Re la gun tang " (YOLO).Prawie miesiąc temu swoją premierę miała anime(Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump). Film zachowuje się jednak tak, jakby dopiero co trafił do kin. W miniony weekend zarobił, co oznacza wzrost wpływów aż o 57%. Łącznie na koncie animacji znajduje się 41,7 mln dolarów.