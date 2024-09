Box Office USA: "Sok z żuka 2" wciąż hitem. "Obcy: Romulus" dobił do 100 milionów

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 13-15 września



Według aktualnych prognoz film Tima Burtona zarobi w czasie drugiego weekendu ponad 51 milionów dolarów. Tym samy w sumie na koncieznajdzie się już 188 milionów dolarów. A to oznacza, że po zaledwie 10 dniach w kinach jest to już. Lepiej sprzedały się tylko: " Alicja w Krainie Czarów " (334,2 mln dolarów), " Batman " (251,2 mln) oraz " Charlie i fabryka czekolady " (206,5 mln).Powody do świętowania ma też Disney. W weekendpokonał granicę 100 milionów dolarów. Jest to dopiero Obcym , któremu udała się ta sztuka. Lepszy wynik ma tylko " Prometeusz " – 126,5 mln dolarów.Spośród nowych tytułów najlepiej sprzedał się thriller psychologiczny. Produkcja Blumhouse dla studia Universal okazała się lekkimi niedzielne wyniki prawdopodobnie będą niższe od oczekiwań. W sumie jednak film sprzedał się lepiej od prognozowanych 10 milionów dolarów, bo według aktualnych szacunków będzie miał 11,5 mln dolarów.Świetnym wynikiem może pochwalić się. Obraz zarobi ok. 4,8 mln dolarów.: " After Death " (5 mln dolarów) i " Urodzone w Chinach " (4,8 mln).Z koleii nic nie wskazuje na to, by miała się w najbliższym czasie skończyć.miało zarobić na otwarcie 4-6 mln dolarów. Tymczasem wynik będzie radykalnie niższy. Aktualne prognozy dają mu tylko 2,6 mln dolarów.W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla filmu skierowanego do chrześcijańskiej widowni. Piąta część cyklu nie powtórzy sukcesu pierwszych trzech części (czwarta trafiła w czasie pandemii COVID-19), bo na otwarcie zgarnęła tylko 1,5 mln dolarów. Film miał premierę w czwartek, co jednak mocno nie wpłynęło na jego wynik – łączne wpływy wynoszą 1,8 mln dolarów.W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże nowości: animacja, hit festiwalu w Cannesoraz kolejny film studia Lionsgate Nie oddalaj się ".