Box Office USA: "Igrzyska śmierci" bez szału. "Marvels" katastrofą

Box office USA 17-19 listopada



Zgodnie z oczekiwaniami numerem jeden amerykańskiego box office'u jest widowisko młodzieżoweNiestety z wynikiem 44 mln dolarów film sprzedał się poniżej oczekiwań. Liczono na otwarcie powyżej 50 mln dolarów.Jednak Lionsgate na filmie nie straci. A wszystko za sprawą sprytnego modelu finansowania produkcji. Jak podaje Deadline 100-milionowy budżet został w 65% pokryty ze sprzedaży zagranicznych licencji. Studio dostało też 20-milionową dotację z Niemiec.Mimo wszystko trudno jest mówić o wskrzeszeniu marki. Wszystkie cztery wcześniejsze filmy miały otwarcia przekraczające 100 milionów dolarów.(wraz z czwartkowymi pokazami przedpremierowymi oczywiście).Na drugim miejscu znalazła się animacja. W tym przypadku trochę trudniej o porównania, bo druga część nie trafiła w Ameryce do kin, lecz była od razu puszczana w streamingu. Jednak 30,6 mln dolarów trójki to(46,6 mln dolarów).Film będzie miał spore trudności w zbliżeniu się do 153,7 mln dolarów, jakie zarobiły w sumie, bowiem już w środę do kin wchodzi skierowana do tej samej grupy docelowej animacja. Universal musi trzymać kciuki, by film Disneya zaliczył wtopę.Dużo większe powody do zadowolenia mają włodarze Sony.całą pewnością zarobi na siebie. Tenslasher już teraz ma na swoim koncie 10,2 mln dolarów.Czwartą nowością jest, który powstał za podobne pieniądze co "Noc oczyszczenia" (14 mln dolarów). Niestety nie zdołał przyciągnąć podobnych tłumów. Po pierwszych trzech dniach wyświetlania na jego koncie jest tylko 2,5 mln dolarów.Tymczasem dlanie ma już żadnego ratunku. Po rekordowo słabym jak na MCU otwarciu niektórzy mogli wierzyć, że w drugi weekend spadek będzie umiarkowany. Nic podobnego!. W tej sytuacji nie można być nawet pewnym, żedobije do 100 milionów dolarów.Z kolei w limitowanej dystrybucji dobrze wystartował. Film zadebiutował w siedmiu kinach i zaliczył średnią w wysokości 45,1 tys. dolarów. W tym rokuZe względu na czwartkowy Dzień Dziękczynienia duże premiery pojawią się w amerykańskich kinach już w środę. Jedną z nich będzie wspominane. Drugą animacja Disneya. Trzecią premierą jest wysokobudżetowa produkcja Apple'a