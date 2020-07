Box Office USA: "Imperium kontratakuje" numerem 1 po 23 latach!

Choć kina samochodowe stanowią zaledwie 1/3 wszystkich otwartych przybytków X Muzy w Stanach Zjednoczonych, to one właśnie decydują o tym, co jest hitem, a co nie jest. I po raz kolejny klienci kin samochodowych wybrali klasykę. To dobra wiadomość dla Disneya, który w miniony weekend zdecydował się na powrót drugiej części oryginalnej trylogii " Gwiezdnych wojen ".Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. " Imperium kontratakuje " bez problemów pokonało konkurencję i zajęło pierwsze miejsce. To powrót widowiska na szczyt box office'u po 23-letniej przerwie. Po raz ostatni film George'a Lucasa triumfował w lutym 1997 roku. Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje " w weekend zarobiło 611 tys. dolarów. Jest to nowy rekord weekendowych wpływów w czasie pandemii. Dotychczas najlepszym wynikiem mogła pochwalić się animacja " Trolle 2 " - 604 tys. dolarów w dniach 22-24 maja (był to weekend ze świętem Memorial Day w poniedziałek). Oznacza to niestety, że obecnie kinowy rynek amerykański wciąż pozostaje daleko w tyle za Koreą Południową i Japonią.Disney, który przez ostatnie tygodnie nie mógł przebić się do czołówki box office'u, tym razem miał więcej powodów do radości, ponieważ całe podium zajęły jego produkcje. Numerem dwa została komiksowa " Czarna Pantera " z wynikiem 367 tys. dolarów, a numerem trzy animacja " W głowie się nie mieści " z wpływami w wysokości 340 tys. dolarów.Jednak w kinach sprzedają się nie tylko klasyki. Nowości również zaczynają cieszyć się rosnącym zainteresowaniem. Najlepiej wciąż radzi sobie ubiegłotygodniowa premiera " Relic ", której wpływy spadły zaledwie o 16% i wyniosły 236 tys. dolarów. Na zainteresowanie filmem w kinach najwyraźniej nie miało wpływu pojawienie się go na serwisach PVOD, gdzie również cieszy się popularnością (na iTunes był numerem 5 w weekend).Na siódmym miejscu znalazła się nowość " Palm Springs ", którą Neon kupiło na ostatnim festiwalu Sundance za obłędną sumę 17,5 mln dolarów. Obraz w kinach zarobił jedną setną tej kwoty - 164 tys. dolarów. " Palm Springs " jest jednak również dostępne na platformie Hulu, co mogło wpłynąć na kinową popularność tytułu.W pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze jedna nowość. Jest nią thriller z Joshem Hartnettem Most Wanted ". Film zarobił 138 tys. dolarów, co dało mu miejsce dziesiąte.Pierwsza dziesiątka według portalu Deadline prezentuje się następująco: