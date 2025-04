Box Office USA: "Minecraft: Film" liderem, ale zaczyna łapać zadyszkę

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Minecraft: Film

$281,0 $162,8 4,289 4.04 - $150 2

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

$199,9 $88,8 4,105 14.02 15.04 $380

Box office USA: 11-13 2025



Według najświeższych szacunkówzarobi w drugi weekend 80,6 mln dolarów. Tym samym nie tylko jest pierwszą premierą roku z wpływami powyżej 200 milionów dolarów, ale niewiele brakuje, by osiągnął 300 milionów dolarów.Niemniej jednak widać pierwsze oznaki słabości.zaliczył rekordowe otwarcie wśród wszystkich adaptacji gier. Jednak. W efekcie. I wygląda na to, że z każdym kolejnym dniem widowisko Warnera będzie tracić coraz więcej.Spośród premier tygodnia najlepiej poradziła sobie animacja. Wygląda na to, że film na otwarcie zgarnie 19 milionów dolarów. Tym samym jest to. Już teraz jest to czwarty najbardziej kasowy film w historii Angel Studios. Za kilka dni będzie przegrywać już tylko zDopiero na trzecim miejscu wylądowała nowość od 20th Century Studios. Szacunki Disneya mówią o 15 miliona dolarów na dzień dobry. Ray Mendoza nie powtórzyli sukcesuktóry na otwarcie zgarnął 25,5 mln dolarów. Ich nowy film –– zarobił zaledwie 8,3 mln dolarów. Dało to dopiero czwarte miejsce w zestawieniu.Blumhouse i Universal wciąż nie mogą znaleźć sposobu na przeciągnięcie widzów.zarobił na dzień dobry tylko 7,5 mln dolarów.Trzecia część piątego sezonu serialuznalazła się dopiero na szóstym miejscu zgarniając 5,8 mln dolarów. To wynik o połowę gorszy od tego, jaki wyciągnęły dwa tygodnie temu pierwsze odcinki sezonu.Niespodziewanie w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla tamilskiej produkcji. Film zarobił w amerykańskich kinach tylko 812 tysięcy dolarów. Przy słabości konkurencji to wystarczyło do zajęcia dziesiątej lokaty.Największą nowością na Wielkanoc będzie oczywiści film grozy. Do kin trafi też animacja o tenisówkach