Box Office USA: "Niewidzialny człowiek" wrócił na pozycję lidera

Po dziewięciu tygodniach dominacji " Trolli 2 " na cherlawym, nękanym przez koronawirusa amerykańskim rynku kinowym, mamy zmianę lidera. Wszystko zostaje jednak w rodzinie Universal Pictures, ponieważ nowym numerem jeden jest " Niewidzialny człowiek ".Produkcja Blumhouse po raz drugi znalazła się na szczycie box-office'owego zestawienia. Jednak tym razem do zwycięstwa wystarczyło zaledwie 383 tys. dolarów. Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym weekendem wpływy " Niewidzialnego człowiek " wzrosły aż o 37%. W obrębie pierwszej dziesiątki był to drugi największy wzrost w skali tygodnia. Niewidzialny człowiek " jest obecnie piątą najbardziej kasową premierą tego roku i drugą Universal Pictures. Mając łączne wpływy w wysokości 67,8 mln dolarów strata do " Doktora Dolittle'a " skurczyła się do niespełna 10 milionów. Można więc wyobrazić sobie sytuację, w której horror ostatecznie pokona familijne widowisko studia Universal. Warto przy tym przypomnieć, że " Niewidzialny człowiek " kosztował tylko 7 mln dolarów.Dzięki popularności kin samochodowych, w których sporą frekwencję zalicza klasyka kina rozrywkowego, w pierwszej dziesiątce znalazły się aż cztery hity sprzed lat. Najlepiej poradził sobie " Powrót do przyszłości ", który znalazł się w pierwszej trójce amerykańskiego box office'u po raz pierwszy od marca 1986 roku. Film zarobił 263,2 tys. dolarów. Zabrakło więc niewiele do wyprzedzenia " Trolli 2 ", które zgarnęły w weekend 275,7 tys. dolarów.Innymi klasykami w dziesiątce amerykańskiego box office'u są: " E.T. " na miejscu szóstym z wynikiem 195 tys. dolarów, " Park Jurajski " na miejscu ósmym z wynikiem 158,7 tys. dolarów oraz " Goonies ", którzy mimo wzrostu wpływów aż o 39% spadli o jedną lokatę na miejsce dziewiąte z wynikiem 154,7 tys. dolarów.Jedyną nowością jest historia dwójki rabusiów, którzy swoje wyczyny pokazują na portalach społecznościowych. " Infamous " z Bellą Thorne Jakiem Manleyem przegrał jednak walkę o widza zajmując dopiero jedenastą pozycję z wpływami w wysokości 140,7 tys. dolarów.Pierwsza dziesiątka według portalu Deadline wygląda tak: