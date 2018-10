Box Office USA: "Pierwszy człowiek" wcale nie jest pierwszy

Getty Images © Mark Wilson



po raz kolejny jest sprawcą sporej niespodzianki. Podczas drugiego weekendu komiksowe widowisko sprzedało się dużo lepiej od przewidywań i straciło zaledwie 55% wpływów z otwarcia. Dzięki temu bez większych problemów utrzymało pozycję lidera, zgarniając 35,7 mln dolarów.W ten sposób jest już drugą najbardziej kasową produkcją Sony w tym roku i lidera -- przeskoczy zapewne do końca tygodnia. To, co przed premierą wydawało się mało prawdopodobne, a mianowicie osiągnięcie 200 milionów dolarów, teraz jest już chyba przesądzone. Czy pobije wynik, które w tym roku zarobiło dla Sony 235,5 mln dolarów, czas pokaże.jest 21. premierą tego roku, której wpływy w USA przekroczyły 100 milionów dolarów.Choć na pierwszym miejscu nic się nie zmieniło (podobnie też i na miejscu drugim), to ogólnie pierwsza dziesiątka wygląda zupełnie inaczej niż przed tygodniem. Stało się tak za sprawą trzech dużych premier oraz filmu, który mimo obecności w zaledwie 248 kinach zdołał awansować na dziewiątą lokatę.Dużo poniżej oczekiwań wystartował. Universal Pictures liczyło na minimum 20 milionów dolarów, a tymczasem po trzech dniach wyświetlania na koncie filmu jest tylko 16,5 mln dolarów. Jest to oczywiście najlepszy weekendowy wynik w karierze reżysera Damiena Chazelle'a (dotychczas rekord należał do szóstego weekendu- 14,5 mln dolarów). Cóż z tego, kiedy apetyt był dużo większy.Co poszło nie tak? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Niektórzy chcą winić długość filmu. To miało nawet niepokoić szefów wytwórni, którzy rozważali ponoć wprowadzenie do kin wersji skróconej. Inni sądzą, że jest to konsekwencja kontrowersji, dotyczących braku flagi amerykańskiej i komentarz Ryana Goslinga , który bronił decyzji reżysera, a tylko rozwścieczył patriotów.Po rozczarowującym starcie Unviersal musi liczyć na to, żebędzie się zachowywał jak większość artystycznych obrazów, które stały się wydarzeniami, czyli zanotuje w kolejnych tygodniach małe spadki. O to może być jednak trudno, bo choć widzowie są raczej z filmu zadowoleni, to jednak w CinemaScore uzyskał zaledwie B+. To sugeruje, że przekroczenie 60 milionów może okazać się bardzo trudne.Drugą dużą premierą tygodnia była familijna produkcja. Film zarobił na otwarcie 16,2 mln dolarów. Są to szacunki studia, więc ostatecznie może okazać się lepszy odW porównaniu do(23,6 mln dolarów) przed trzema laty, otwarcie kontynuacji jest bardzo słabe. Jednak Sony nie miało wobec filmu zbyt dużych oczekiwań. Produkcja kosztowała tylko 35 milionów dolarów. Warto też zauważyć, że obraz walczył na rynku, na którym są obecne dwa inne znaczące tytuły, w tym, w którym wystąpił Jack Black , gwiazda pierwszej20th Century Fox musi być rozczarowane wynikiem. Młodzi mężczyźni, którzy dla studia stanowili główny target, wybrali, więc na otwarcie kosztujący 32 miliony dolarów nowy film Drew Goddarda zarobił skromne 7,2 mln dolarów. Jest to zaledwie połowa tego, ile z kieszeni Amerykanów w pierwszy weekend potrafił wyciągnąć(14,7 mln dolarów). Studio musi się pocieszać tym, że mogło być dużo gorzej. Skierowany do tej samej widowniw czerwcu zadebiutował kwotą 3,2 mln dolarów i w sumie zgarnął tylko 6,7 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Tymczasem najważniejszym wydarzeniem poza pierwszą dziesiątką okazała się premiera w czterech kinach filmu. Obraz zarobił 221,4 tys. dolarów. Daje to piątą najlepszą tegoroczną średnią na kino dla premierowego filmu (55,4 tys.). A także najlepszą średnią produkcji Amazonu od czerwca 2017 roku -(84,3 tys. dolarów).Tamten obraz jednak dystrybuowało Lionsgate, tymczasemAmazon wprowadza samodzielnie. Jest to piąty film, który dystrybuuje i pod względem średniej nie ma sobie równych. Dotychczasowym rekordzistą było(średnia 25,1 tys. dolarów w pięciu kinach).Po sukcesie w limitowanej dystrybucji do kin w całym kraju trafi w piątek. Jednak nowym numerem jeden będzie najprawdopodobniej, któremu wieszczone jest rekordowe otwarcie (ponad 60 milionów dolarów).