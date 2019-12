Box Office USA: "Skywalker. Odrodzenie" z trzecim otwarciem grudnia

Moc zarabiania pieniędzy wciąż jest z Disneyem.z łatwością zdominowało rynek kinowy zarabiając ponad 179 milionów dolarów. Są to szacunki innych wytwórni, bowiem sam Disney tradycyjnie zaniża prognozy i podaje, że dziewiąta część cyklu głównegozgarnie 175,5 mln dolarów.Niezależnie od tego, kto ma rację, jedno jest pewne:może pochwalić się trzecim najlepszym otwarciem w historii grudniowych premier. Jest też dopiero czwartym filmem, który podczas pierwszego weekendu wyświetlania w grudniu przekroczył granicę 100 milionów. Wszystkie cztery widowiska powstały (oczywiście) dla Disneya.To były dobre wiadomości. Teraz czas na złe. 175,5 mln dolarów oznacza, że jest to najsłabsze otwarcie spośród filmów składających się na trzecią trylogię.zgarnęło na dzień dobry prawie 248 milionów dolarów, a220 milionów. Wynikjest niewiele lepszy od spin-offu(155,1 mln dolarów).Disney musi też pogodzić się z tym, że dziewiąta część cyklu głównego ma najgorszą ocenę widzów, choć przecież film w dużej mierze powstał z myślą o nich i naprawie wizerunku rzekomo popsutego przez. Tymczasem w CinemaScoreotrzymał tylko B+. Efekty tego już są widoczne: ludzie po prostu nie czują silnego "parcia" i odwlekają decyzję o pójściu na film na święta lub nawet później.Mimo słabszego od prognoz otwarcia portal Deadline sugeruje, żewciąż jest na dobrej drodze, by zająć drugie miejsce na liście najbardziej kasowych premier 2019 roku z wynikiem powyżej 600 milionów dolarów. Za takim obrotem sprawy przemawia fakt, że okres do Nowego Roku jest zawsze bardzo udany dla kiniarzy, a do tego widowisko Disneya nie ma dużej konkurencji.Największym rywalemzdaje się być. Widowisko Sony straciło wraz z debiutem produkcji LucasFilm ponad 55% wpływów, ale i tak zdążyło przekroczyć granicę 100 milionów dolarów.Jeszcze w czwartek do grona tegorocznych "setek" dołączył. Jest to jedyny tytuł 20th Century Fox, któremu udała się ta sztuka.Tymczasem trwa czarna passa studia Universal Pictures. Przed tygodniem fatalnie wystartował horror, a teraz prawdziwą CATastrofą zakończyła się premiera musicalu. Kosztujący według niektórych szacunków nawet 90 milionów film zarobił na otwarcie 6,5 mln dolarów.Przed dwoma laty w grudniu podobnie rozpoczęła się historia. Obraz nie spodobał się recenzentom i w pierwszy weekend zarobił niecałe 9 milionów dolarów. Wtedy wszyscy również wieszczyli jedną z największych klap 20th Century Fox. Jednakw kolejnych tygodniach nie tracił widzów, a zyskiwał nowych fanów. W efekcie został jednym z najbardziej kasowych musicali zarabiając ponad 174 mln dolarów.nie mogą liczyć na podobnie cudowny zwrot akcji. W tym przypadku widzowie są bowiem zgodni z krytykami. W CinemaScore musical uzyskał ocenę C+.Z koleiudowadnia, że świetne wyniki sprzedaży w kilku kinach w Nowym Jorku i Los Angeles nie przekładają się na otwarcie ogólnokrajowe. Film zajął dopiero szóste miejsce zarabiając podczas pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji tylko 5,1 mln dolarów. Temu filmowi może jednak pomóc oscarowy "buzz" i ostatecznie Lionsgate nie powinno na nim zbyt wiele stracić.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W związku z Bożym Narodzeniem w nadchodzącym tygodniu trzy duże premiery trafią do kin już w środę. Będą to:(które świetnie radzi sobie w dystrybucji limitowanej i już zarobiło ponad milion dolarów), animacja 20th Century Foxoraz ekranizacja klasyki angielskojęzycznej literatury