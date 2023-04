Box Office USA: "Super Mario Bros. Film" lepszy niż "Toy Story 4"

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 21-23 kwietnia



Nie ma mocnych na. Najnowsza produkcja Illumination pożera kolejne rekordy w ekspresowym tempie. Według obecnych szacunków studia film zarobił w weekend 58,2 mln dolarów. Oznacza to. Poprzedni rekord wynosił "tylko" 46,4 mln dolarów (w 2018 roku).A wynikmoże być jeszcze dużo lepszy. Warto pamiętać, że przed tygodniem szacunki dawały animacji 85,9 mln dolarów, a w poniedziałek okazało się, że zarobił aż 92,3 mln dolarów.jeszcze w sobotę przekroczył granicę 400 milionów dolarów. Jest to pierwsza premiera tego roku, której udała się ta sztuka. Granica padła 18. dnia. Wśród animacji tylkobyli szybsi pokonując ją 15. dnia.wyprzedziło właśnie(434 mln dolarów),(415 mln) i(401 mln) stając się. A na tym nie koniec. W zasięgu ręki są już:(441,2 mln dolarów),(477,4 mln) i(486,3 mln). Czy uda się pokonać, którzy zarobili w Ameryce 605,9 mln dolarów? Na to pytanie jeszcze nie znamy odpowiedzi.Wielkie powody do zadowolenia ma też szef Warner Bros. Discovery David Zaslav. Jego strategia odejścia do produkcji filmów dla platformy HBO Max i obiecujące projekty przerzucenie do kin właśnie wydaje pierwsze obfite plony. Zrealizowane z myślą o Maxtrafiło właśnie do kin, gdzie pomimo sporej horrorowej konkurencji poradziło sobie znakomicie. Film na dzień dobry zarobił bowiem 23,5 mln dolarów. To. Finalnie powinien jedna zarobić dużo więcej niż, ma bowiem lepszą ocenę w CinemaScore: B.Na podium znalazło się też miejsce dla wojennego dramatu. Film zbiera świetne opinie wśród widzów (ocena A w CinemaScore). Problem w tym, że nie jest ich dużo. Według obecnych szacunków film zarobił 6,3 mln dolarów. Jest to niemal taki sam wynik jak poprzedniego filmu Ritchiego (6,5 mln dolarów). Dla grającego główną rolę Jake'a Gyllenhaala jest to najsłabsze otwarcie filmu aktorskiego w szerokiej dystrybucji od 2016 roku i(3,2 mln dolarów w czasie pierwszego weekendu w szerokiej dystrybucji).Po zwiększeniu dystrybucji do 965 kin w pierwszej dziesiątce zadebiutował. Niestety jest to kolejny film, który sukcesu w bardzo limitowanej dystrybucji nie potrafił przekuć w zainteresowanie szerszej widowni. Szacuje się, że weekendowe wpływy wyniosą 2,7-2,8 mln dolarów, co łącznie daje na razie 3,2 mln. Finalnie więcmoże liczyć chyba na wynik podobny do tego, jaki uzyskały(10,6 mln dolarów), co nie jest zbyt dobrym rezultatem zważywszy, że budżet wyniósł aż 35 milionów dolarów.i tak wypada lepiej od ostatniej dużej nowości tygodnia - biografii kostiumowej. Ten film w 1275 kinach zarobił tylko 1,5 mln dolarów i nie znalazł się w ogóle w pierwszej dziesiątce.Wszystkie duże nowości ubiegłego tygodnia wypadły bardzo słabo w większości tracąc grubo ponad 60% wpływów. Z kolei starsze tytuły radziły sobie świetnie. Wszystkie trzy () straciły mniej niż 30%.W najbliższy piątek planowane jest wprowadzenie do amerykańskich kin aż czterech dużych premier. Są to: ekranizacja bestsellera, szalone kino akcji, brytyjska komedia akcjioraz biografia sportowa