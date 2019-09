Box Office USA: "To: Rozdział 2" bez 100 milionów na otwarcie

Getty Images © Mark Wilson



Tej premiery dystrybutorzy bali się tak bardzo, że nie wprowadzili do kin żadnej konkurencyjnej oferty nie tylko w tym, ale też w poprzednim tygodniu. Tymczasem, choć jest dużo droższy od części pierwszej (79 mln dolarów wobec 35 mln), zarobił o 1/3 mniej na otwarcie, bo tylko 91 mln dolarów (inne studia podają 92 mln).przed dwoma laty zarobiło 123,4 mln dolarów.Horror wykonał plan minimum, przekraczając prognozy Warnera wynoszące zaledwie 85 milionów dolarów. Wiele osób liczyło jednak na to, żeosiągnie przynajmniej 100 milionów dolarów. Jak wskazuje portal Deadline, powodem słabszego od oczekiwań wyniku mogą być przyzwyczajenia kinowe Amerykanów, którzy na horrory i filmy z kategorią R lubią chodzić późnym popołudniem lub wieczorem. Tymczasemjest tak długim obrazem, że w okresie największego zainteresowania można było zmieścić mniej seansów, co mogło negatywnie odbić się na wyniku otwarcia.Mimo wszystko 91 (lub 92) mln dolarów i tak stanowi drugie najlepsze otwarcie horroru we wrześniu. Będzie też czwartym lub piątym najlepszym startem filmu z kategorią R (obecnie numerem cztery jest- 91,8 mln).Choć poza produkcją Warner Bros. nie było w minionym tygodniu żadnej innej dużej premiery, to jednak w pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość. Jest nią. Obraz skorzystał na tym, że spadek jego wpływów był dużo mniejszy od konkurencji. Pozwoliło mu to awansować z miejsca dwunastego na siódme lub ósme. Według szacunków zwygrywa o niecałe półtora tysiąca dolarów. Ostatecznie może jednak wcale nie znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Różnice są bowiem w ogóle w tej części zestawienia minimalne. Nad numerem 11., którym jest, prowadzi bowiem różnicą 121 tys. dolarów.Na chwilę obecną pierwsza dziesiątka (jedenastka) prezentuje się tak:W najbliższy piątek do kin wejdą dwie duże premiery:studia STX iWarner Bros.