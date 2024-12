Box Office USA: "Vaiana 2", "Wicked" wciąż na szczycie

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 6-8 grudnia



Liderem pozostała animacja. Niedzielne szacunki Disneya mówią o 52 mln dolarów. Oznacza to dość mocny, bo 63% spadek wpływów. Może to wpłynąć na końcowe prognozy (wydaje się, że 600 milionów dolarów nie jest już aktualne), ale obecnie film święci triumfy. Ma bowiem już na swoim koncie 300 milionów dolarów tylko z kin w Ameryce.Granicę 300 milionów przekroczył również musical. Jest to pierwszym aktorski musical w historii, któremu udała się ta sztuka. W ten weekend film zarobił niecałe 35 milionów dolarów. Łącznie ma już ponad 320 milionów na koncie.Podium kompletuje, który stracił 60% wpływów, a mimo to z łatwością utrzymał swoją pozycję zarabiając 12,4 mln dolarów. Dzięki temu, z wynikiem łącznym 132,7 mln dolarów, jest czwartym najbardziej kasowym filmem Ridleya Scotta w amerykańskich kinach.Niespodziewanie największym hitem wśród nowości została indyjska superprodukcja. Weekendowe wpływy wynoszą 5,9 mln dolarów. Film jednak trafił do kin wcześniej, więc w sumie na otwarcie zgarnął 10,5 mln dolarów.Lepiej od wszystkich amerykańskich nowości poradził sobie. Obecne wznowienie imponuje wynikiem w wysokości 4,4 mln dolarów. Film jest więc blisko granicy 200 milionów dolarów (obecnie ma na koncie 192,4 mln dolarów).Kolejną nowością na liście jest, czyli podsumowanie pierwszego sezonu oraz pierwsze dwa odcinki drugiego sezonu serialu. Należące do Sony Crunchyroll szacuje otwarcie na 2,4 mln dolarów. Studio miało już w tym roku zdecydowanie lepsze debiuty.Koncertprzygotowany z myślą o chrześcijańskiej widowni zarobił w sumie 2,6 mln dolarów.Jedyną amerykańską filmową nowością w pierwszej dziesiątce był komediowy horror z Rachel Zegler . Obraz został jednak zignorowany przez widownię i zarobił jedynie 2,1 mln dolarów.W najbliższy piątek do kin trafią dwie duże nowości. Sony zaproponuje kolejne widowisko Marvela. Z kolei Warner Bros. zabierze widzów ponownie do Śródziemia w filmie anime