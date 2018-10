Box Office USA: "Venom" odporny na jad recenzentów

Getty Images © Mark Wilson



Wszystko wskazuje na to, że po znakomitym lecie również jesień będzie w tym roku dla kiniarzy i dystrybutorów bardzo zyskowna. Po drugim najlepszym wrześniu w historii amerykańskiego box office'u, październik rozpoczyna się od rekordu. Według wstępnych szacunków łączne wpływy ze sprzedaży biletów przekroczą 175 milionów dolarów. Do tej pory najlepszy wynik 40. weekendu zanotowano trzy lata temu i wynosił on 149,8 mln dolarów.Te rekordowe wpływy to w dużej mierze zasługa dwóch dużych premier tygodnia.przyciągnęły do kin tłumy ludzi odpowiadając za 70% wpływów. Oba filmy zapiszą się w annałach amerykańskiego box office'u.Szczególnie imponująco zaprezentował się. O tym, że pobije on rekord październikowego otwarcia (należący do tej pory do), wszyscy byli przekonani. Większość spodziewała się jednak, że komiksowe widowisko studia Sony zarobi nieco ponad 60 milionów dolarów. Tymczasem okazało się, że fanów postaci jest znacznie więcej i teraz wytwórnia szacuje, że pierwszy weekendzakończy kwotą 80 milionów dolarów.Jest to nie tylko najlepsze otwarcie października, ale również drugie najlepsze otwarcie całej jesieni. To także drugi najlepszy start filmu z Tomem Hardym . Dla studia Sony jest to z kolei siódme najlepsze otwarcie w historii.Wszystko toosiągnął pomimo negatywnego nastawienia krytyków. Na Rotten Tomatoes wskaźnik pozytywnych recenzji wynosi zaledwie 32%. Sami widzowie są jednak dużo przychylniej do widowiska nastawieni. W CinemaScore otrzymał ocenę B+.zachowuje się więc w pierwszy weekend podobnie do, który pomimo słabych recenzji uzyskał bardzo dobre otwarcie i ocenę B+ w CinemaScore. Jeśli produkcja Sony pójdzie w ślady widowiska Warner Bros., to w drugi weekend zanotuje potężne tąpnięcie, ale ostatecznie może liczyć nawet na 190-200 milionów dolarów.Przy tak dużym otwarciumogłoby się wydawać, że dla drugiego hitu w kinach nie ma już miejsca. Warner Bros. jednak wiedziało, co robi.według szacunków studia otworzyło się na poziomie 41,3 mln dolarów. Po doliczeniu wpływów z pokazów przedpremierowych otrzymamy kwotę 42,6 mln dolarów.może więc pochwalić się dziesiątym najlepszym otwarciem października. Walczy też o trzecie miejsce na liście tegorocznych otwarć Warner Bros. (do tego potrzeba jednak, by w weekend film zarobił 41,8 mln dolarów). Jest też dopiero trzecim aktorskim filmem muzycznym z otwarciem przekraczającym 40 milionów dolarów. Ponieważ ma wśród widzów ocenę A, może liczyć na "długie nogi". Czy jednak okażą się one aż tak długie, by zepchnąć z podium największym fenomen muzyczny ostatnich lat, " Króla rozrywki (174,3 mln dolarów przy otwarciu w wysokości 8,8 mln dolarów)? Przekonamy się w kolejnych tygodniach.Większość starszych tytułów odczuła pojawienie się dwóch dużych nowości. Wyjątkiem okazała się, której wpływy podczas drugiego weekendu spadły zaledwie o 1/3. Dzięki temu animacja zdołała utrzymać się na podium.Najbardziejdał się we znaki. W czwarty weekend wpływy spadł o prawie 77% i nie osiągnęły nawet miliona dolarów. W ten sposóbjest pierwszy od marca 2017 roku filmem w pierwszej dziesiątce amerykańskiego box office'u z kwotą poniżej miliona dolarów (w weekend 17-19 marca 2017 rokuzamykało dziesiątkę z wynikiem 985 tys. dolarów).Top 10 weekendu wygląda następująco:W nadchodzący piątek dystrybutorzy nie zwolnią tempa. Do kin trafią kolejne trzy duże tytuły: szykowany pod Oscary, komedia familijna z elementami horroruoraz nowe dzieło twórcy