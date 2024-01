Box Office USA: "Wonka" znów na czele. "Aquaman 2" ma 100 milionów dolarów

Zwiastun filmu "Przeklęta woda"

Box office USA 5-7 stycznia



Dzięki temu łączne wpływywynoszą obecnie 164,7 mln dolarów. Jest więc pewne, że. Jeśli wpływy filmu wyniosą 180 milionów, to trafi do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier 2023 roku. Będzie to drugi film Warnera w Top 10.Tymczasem druga z grudniowych premier Warner Bros. -- właśnie osiągnęła punkt milowy:. Jest to czwarta produkcja WB, której udała się ta sztuka. I 24. premiera 2023 roku w ogóle z takim osiągnięciem. Wkrótce pokona(108,1 mln dolarów) i zostanie trzecią najbardziej kasową premierą Warnera ubiegłego roku.Niestety dla WB jest to jedyny powód do satysfakcji. Drugijest bowiem cieniem pierwszej części.Styczeń był w ostatnich latach bardzo dobry dla horrorów. Przed rokiemzgarnęła 30,4 mln dolarów, a dwa lata temurówne 30 milionów.- pierwsza duża premiera 2024 roku - nie poszła jednak ich śladami. Horror wytwórni Blumhouse i Atomic Monster zarobił na otwarcie zaledwie 12 milionów dolarów. I raczej szybko będzie wpływy tracił. Nie spodobał się bowiem widzom i zbiera w badaniach konsumenckich bardzo niskie noty.Zupełnie inaczej ma się sprawa z komedią romantyczną. Film dokonał rzadkiej w amerykańskim box offisie sztuki i. Tym samym wynik trzeciego weekendu - 9,5 mln dolarów - jest jego najlepszym w historii.Zaś po zaledwie 12-procentowym spadku wpływówwyprzedziły noweorazW czasie drugiego weekendu nowego roku ruch w kinach może się zwiększyć, ponieważ wytwórnie zapowiedziały trzy duże premiery. MGM Amazonu wprowadzi film sensacyjny z Jasonem Stathamem . Sony zaproponuje zaskakującą opowieść z czasów Jezusa. Z kolei Paramount pokaże znajomo brzmiącyAmerykańscy widzowie po raz pierwszy będą też mieli okazję obejrzeć w kinach animację Pixara. Film miał premierę w pandemicznym roku 2020 i w USA został od razu wypuszczony na platformę Disney+.