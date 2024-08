Box Office USA: Disney ma kolejny hit. "Obcy: Romulus" liderem

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 16-18 sierpnia



Aktualne prognozy mówią o 41,5 mln dolarów na otwarcie. Jest topo, który zgarnął o 10 milionów dolarów więcej. Z kolei dla reżysera, Fede Álvareza , jest to absolutnie najlepszy wynik w karierze.I pomyśleć, żemógł w ogóle nie trafić do kin. Przypomnijmy, że pierwotny plan zakładał zrobienie filmu jak najmniejszym kosztem i wprowadzenie go bezpośrednio na platformę Disney+. Później jednak zmieniono plan i film do kin trafił, choć jak na ostatnie standardy Disneya był bardzo tani w realizacji. Jego budżet szacuje się na 80 milionów dolarów. Obcy: Romulus " zdominował rynek kinowy w Ameryce, ale nie był jedyną nowością w pierwszej dziesiątce. Fantastyczny wynik wykręciła animacja. Film powrócił do kin z okazji. W weekend zarobił 8,4 mln dolarów. To jeden z najlepszych wyników wznowienia osiągnięty w tym roku.Pierwszą dziesiątkę zamyka z kolei nowość z Indii, komediowy horror. Film ma obecnie na swoim koncie 2,6 mln dolarów.Złe nastroje muszą z kolei panować w siedzibie studia Lionsgate. Po fatalnym starcie filmuprzed tygodniem, drugi weekend okazał się jeszcze gorszy. Growe widowisko poleciało na łeb na szyję i straciło aż 73% wpływów. Z trudem utrzymało się w pierwszej dziesiątce, ale wylądowało dopiero na dziewiątym miejscu.Zupełnie inaczej ma się sytuacja z. Ten film o włos przegrał walkę o 100 milionów dolarów przed końcem drugiego weekendu. Granica padnie w poniedziałek. Będzie to trzynasta premiera roku, której udało się pokonać granicę 100 milionów.Lionsgate spróbuje w najbliższy piątek odmienić swój los wprowadzając do kin ekranizację komiksu. Amazon zaproponuje thriller z Channingiem Tatumem . Sony ma z kolei propozycję dla chrześcijańskiej widowni -