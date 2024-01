Box Office USA: Dramatyczna walka przy pustych salach. Czy "Pszczelarz" wygra?

Zwiastun filmu "Pszczelarz"

Box office USA 16-28 stycznia



Pozbawieni dużych nowości widzowie mieli do wyboru: zostać w domu lub nadrobić zaległości. Ci nieliczni, którzy wybrali opcję drugą sprawili, że na dole box-office'owej listy widzimy obłędne wzrosty wpływów, np.),),). W obrębie pierwszej dziesiątki największy wzrost zanotował z kolei japoński(o 276%).Mimo pustych sal kinowych, aktualny weekend jest areną najbardziej dramatycznej od dawna walki o pierwsze miejsce.Aktualne szacunki wskazują na lidera weekendu film z Jasonem Stathamem . MGM prognozuje 7,4 mln dolarów. Jednak utrzymanie się filmu na szczycie jest mocno uzależnione od tego, czy mężczyźni wybiorą się na niego w niedzielę popołudniem i wieczorem, a o to będzie trudno, bo dziś odbędą się arcyważne spotkania w NFL.Na razie na drugim miejscu jest dotychczasowy lider, musical. Paramount prognozuje 7,3 mln dolarów. Jednak film w niedzielę sprzedaje się - przynajmniej przed południem - lepiej od " Pszczelarza " i ostatecznie może utrzymać pozycję lidera. Większość w Hollywood tak właśnie sądzi, zdaniem Deadline.Honoru nowości broni, czyli "indyjski " Top Gun "". Bollywoodzkie widowisko zarobiło 3,5 mln dolarów, choć jest wyświetlane tylko w 662 kinach.Najważniejszą informacją weekendu jest zaś to, że. Jest to 25. premiera 2023 roku, której udała się ta sztuka. Jest to na razie szósta najbardziej kasowa produkcja studia Universal ubiegłego roku, ale na dniach wskoczy na miejsce piąte wyprzedzając, które zarobiły 102,3 mln dolarów.Od czwartku w kinach pokazywane będą pierwsze trzy odcinki czwartego sezonu serialu. Poprzednio serial ten robił w kinach bardzo dobre wyniki. Jedyną dużą filmową nowością będzie od piątku