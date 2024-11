Box Office USA: Dwayne Johnson zalicza świąteczną wtopę

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 15-17 listopada



Co zresztą nikogo nie powinno dziwić.w amerykańskich kinach pojawia się tydzień po premierze na świecie. W większości miejsc na Ziemi film nie sprzedawał się nadzwyczajnie, więc można było oczekiwań podobnie niskiego zainteresowania w USA. I tak też się stało. Amazon MGM Studios, które wydało na widowisko 250 milionów dolarów, szacuje, że na otwarcie " Czerwona Jedynka " zarobiła 34,1 mln dolarów.Jest jednak i dobra wiadomość dla Amazonu: film podoba się Amerykanom. W CinemaScore otrzymał wysoką ocenę A-. Ponieważ za chwilę będzie długi weekend związany z Dniem Dziękczynienia, można więc spodziewać się małych spadków i dobrych wyników w ciągu tygodnia.Za to o prawdziwej radości może mówić dystrybutor. Ta filipińska produkcja trafiła do zaledwie 248 kin, a mimo to zdołała zarobić 2,4 mln dolarów! Jest toDo pierwszej dziesiątki trafił również – po znacznym zwiększeniu liczby kin – rozgrywający się w Polsce film. W czasie trzeciego weekendu w kinach zarobił on 2,3 mln dolarów.W najbliższy piątek dojdzie do prawdziwego starcia tytanów. Do kin wejdą bowiem: adaptacja musicalowego hituoraz znane już z polskich ekranów widowisko historyczne. O uwagę chrześcijańskiej widowni spróbuje powalczyć Angel Studios prawdziwą historią niemieckiego pastora, który sprzeciwiał się nazistom -