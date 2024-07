Box Office USA: Wojna animacji rozpoczęta. "Gru i Minionki: Pod przykrywką" numerem 1

"Gru i Minionki: Pod przykrywką" będą mieli ponad 100 milionów na koniec tygodnia

Zwiastun "Gru i Minionki: Pod przykrywką"

"W głowie się nie mieści 2" na podium najbardziej kasowych animacji

Odpowiedź brzmi: tak i nie. "Nie", gdyż wygłodniali kinowych wrażeń Amerykanie wracając z rodzinami po wycieczce na Pixara. Pierwsze szacunki wskazują, że. A to oznacza, że. Film oczywiście z łatwością wygra nadchodzący weekend."Tak", bo choć będzie to czwarta animacja tej serii, której wpływy po pięciu dniach przekroczą 100 milionów dolarów, to jednak do największych hitów cyklu filmowi daleko.. Przed dwoma latypo pięciu dniach miały. Nowa część najbliższa jest filmowi, który w 2013 roku po pięciu dniach miał na koncieTymczasempisze nową historię animacji. W środę film zarobił ponad 7,5 mln dolarów. W sumie ma więc na koncie co najmniej 495,5 mln dolarów.Oznacza to, że(większość nie liczy bowiem " Króla Lwa " z 2019 roku jako animacji).Najbardziej kasową animacją pozostająz wpływami w wysokości. Drugie miejsce zajmujez kwotą