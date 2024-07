Box Office USA: Gru i Minionki nie zawiedli. Świetny start animacji

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 5-7 lipca



Tylko w weekend nowość od studia Illumination zgarnęło 75 milionów dolarów. Wraz z wpływami z środy i czwartku daje to 122,6 mln dolarów. Jest to trzeci najlepszy wynik w serii po pięciu dniach. Lepiej wypadły tylko(145,5 mln dolarów) i(140,6 mln dolarów).Nieźle, biorąc pod uwagę fakt, żewciąż sprzedaje się rewelacyjnie. Animacja Pixara wciąż walczy o miano najbardziej kasowej animacji w historii. By pokonać " Iniemamocnych 2 " musi zarobić jeszcze 75 milionów dolarów. W mijający weekend wpływy wyniosły ok. 30 milionów dolarów.Tymczasem za kilka dni dziesiątą premierą roku z wpływami w wysokości co najmniej 100 milionów dolarów zostanie. Będzie to drugi film studia Paramount w tym roku, któremu uda się ta sztuka. Nieźle, jak na wytwórnię, która pozostaje w chaosie związanym z poszukiwaniami nowego właściciela.Na czwartym miejscu zadebiutował slasher. Film może pochwalić się- 6,7 mln dolarów. Dla porównaniaw sumie zarobiło 9,4 mln dolarów, a- 11,8 mln.nie powtórzy sukcesu. Jednak fani produkcji Angel Studios są filmem zachwyceni. Dali mu w CinemaScore najwyższą możliwą ocenę - A+. Niestety dla studia jest ich mało. W weekend film zarobił tylko 3,2 mln dolarów. Ponieważ premierę miał w Dniu Niepodległości, to w sumie na jego koncie znajduje się 6,8 mln dolarów.Największą premierą nadchodzącego weekendu będzie komedia ze Scarlett Johansson