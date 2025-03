Box Office USA: Jason Statham fachowo zgarnął pierwsze miejsce sprzed nosa "Śnieżki"

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Parafrazując tytuł polskiego filmujuż nigdy nie będzie na pierwszym miejscu amerykańskiego box office'u. Mimo rozczarowującego startu wydawało się, że najnowsza produkcja Disneya nie ma realnej konkurencji i nawet przy mocnych spadkach pozostanie numerem jeden.Rzeczywistość okazała się jednak inna.straciła aż 66% wpływów z otwarcia i z wynikiem 14,2 mln dolarów spadła na drugie miejsce. Aż trudno w to uwierzyć, ale film po 10 dniach nie ma na koncie nawet 70 milionów dolarów. A tymczasem w minionym tygodniu w amerykańskich mediach pojawiły się informacje o tym, żeKto okazał się pogromcą Disneya?! Co jest swego rodzaju ironią. Film bowiem w Ameryce dystrybuuje Amazon MGM Studios, którego szefowa ku zdumieniu wszystkich w minionym tygodniu pożegnała się ze swoim stanowiskiem.zarobił według obecnych szacunków 15,2 mln dolarów. Jest to wynik odrobinę niższy od tego, jaki uzyskał w styczniu ubiegłego roku(16,5 mln dolarów). Wygląda więc na to, że Statham właśnie zyskał nową filmową serię (film jest bowiem adaptacją jednej z części cyklu powieściowego Chucka Dixona ).Podium kompletuje, czyli kinowa emisja pierwszych odcinków najnowszego sezonu serialu biblijnego. Chrześcijańska widownia, która ostatnio niechętnie chodziła do kin, tym razem wybrała się na tyle tłumnie, że pierwsze odcinki nowego sezonu zarobiły 11,5 mln dolarów. Co ciekawe, prawie połowa tej kwoty pochodzi z piątkowych seansów.Czwarte miejsce zajmuje nowość studia Blumhouse. Wytwórnia potwierdziła, że wciąż wie, czego chce widownia. Ten kosztujący 12 milionów dolarów horror na dzień dobry zgarnął 9,5 mln dolarów.Tymczasem A24 wciąż nie potrafi przyciągnąć widzów do kin. Nie pomogły takie nazwiska w obsadzi jak Jenna Ortega przegrał z pozbawionym gwiazd horrorem Blumhouse'a zarabiając tylko 5,8 mln dolarów. Jest to jednak bardziej ambicjonalna niż finansowa porażka. Ten horror kosztował bowiem tylko 15 milionów dolarów.Na szóstym miejscu wylądowała. Ta kultowa animacja powróciła do kin IMAX w nowej,. I na dzień dobry zarobiła 4 miliony dolarów. Jest to najlepszy weekendowy wynik w historii tego filmu.Wszyscy mają nadzieję na powrót widzów do kin w najbliższy piątek. Wtedy to bowiem swoją premierę będzie miało familijne widowisko. Swoją premierę będzie też miał pokazywany w ubiegłym roku na festiwalu w Toronto