Box Office USA: Jordan Peele nowym królem horrorów

Nikt już w Hollywood nie pamięta, że tegoroczna zima była jednym wielkim pasmem rozczarowań. Od początku marca trwa bowiem box-office'owe szaleństwo, któremu początek dała, a teraz kontynuuje Jordan Peele . Tylko te dwa filmy wyciągnęły w ciągu ostatnich trzech dni z portfeli Amerykanów prawie 100 milionów dolarów (97,7 mln). W sumie wpływy wyniosą ok. 150 mln, co jest drugim najlepszym wynikiem w tym roku i trzecim najlepszym wynikiem w historii dwunastych weekendów.O tym, żebędzie przebojem, wiadomo było już od dawna. Ale nawet po czwartkowych pokazach przedpremierowych, z których pochodzi 7,5 mln dolarów, szacunki nie była aż tak wysokie, jak są teraz. Według obecnych prognoz film Peele'a przekroczy 70 milionów dolarów. Oznacza to, żema rekordowe otwarcie horroru opartego na oryginalnym pomyśle i trzeci najlepszy start horroru z kategorią R. Niedzielne pokazy popołudniowe i wieczorne zdecydują, czy film zaliczy też dziesiąte najlepsze otwarcie w historii marcowych premier. Wyprzedza bowiem zajmującą tę pozycję animacjęo zaledwie 33 tys. dolarów.jest też dopiero dwunastym filmem z kategorią R, który na dzień dobry zgarnął co najmniej 70 milionów dolarów.Teraz oczywiści wszyscy zadają sobie pytanie, czy film jest frontloaderem. Obraz w CinemaScore uzyskał ocenę B, która jest niższa niż w przypadku. Nie wszystkim również przypadło do gustu zakończenie. To wszystko może spowodować, że w kolejnych tygodniazanotuje stosunkowo duże spadki. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by obraz nie został najbardziej kasową premierą Universal Pictures tego roku. Póki co bowiem najlepszym wynikiem może pochwalić się animacja(145,8 mln dolarów).Tymczasemzostała pierwszą premierą tego roku, której amerykańskie wpływy przekroczyły 300 milionów dolarów. Jest już też dziesiątą najbardziej kasową produkcją MCU. Wkrótce wskoczy na ósme miejsce, wyprzedzając(334,2 mln dolarów) i(333,2 mln).wyrasta jednak wielka konkurencja. W sobotę w 1200 kin odbyły się pokazy specjalnezorganizowane przez Fandango. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły doskonałe 3,3 mln dolarów. To wynik lepszy od tego, jaki miały pokazy Fandango(2,6 mln dolarów), czy też zorganizowane przez Amazon pokazy przedpremierowe(2,9 mln dolarów).W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla jednego nowego tytułu. Na ósme miejsce, z osiemnastego, awansowała. Było to możliwe dzięki zwiększeniu liczby kin do 654. Dzięki temu weekendowe wpływy wyniosły 1,8 mln dolarów, a łącznie na koncie jest już 2,5 miliona. Film dobrze sprzedaje się w dużych miastach: Nowym Jorku, Los Angeles, San Diego, San Francisco czy Miami. W innych miejscach jednak nie przyciąga do kin tłumów.Pierwsza dziesiątka (z uwzględnieniem pokazów) wygląda następująco:W ostatni weekend marca o uwagę widzów powalczą trzy duże premiery:- aktorska wersja klasycznej animacji Disneya;- dramat antyaborcyjny wprowadzany do kin przez Pure Fix, dystrybutora specjalizującego się filmach dla chrześcijańskiej widowni;- nowy film Harmony'ego Korine'a Matthew McConaughey'em w roli głównej.