Box Office USA: Kina oddały weekend walkowerem futbolowi

Sytuacja w amerykańskich kinach przybrała katastrofalny obraz. Takich pustek podczas piątego weekendu nie notowano od 1999 roku. Wpływy tylko nieznacznie przekroczą 70 milionów dolarów (bez uwzględnienia kwoty z pokazów specjalnych zorganizowanych przez Fandango). Tak słabo nie było od końca sierpnia 2017 roku. Pewnym usprawiedliwieniem może być finał futbolu SuperBowl. Jednak tylko dlatego, że dystrybutorzy oddali pole bez walki. Na ekranach pojawiła się bowiem ledwie jedna duża premiera. To drugi rok z rzędu, kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją. Wcześniej dystrybutorzy wprowadzali po dwa, trzy a nawet cztery (w 2009 roku) tytuły w szerokiej dystrybucji. Efektem tego jest najgorszy wynik weekendu z SuperBowl od 2000 roku.Wspomnianym premierowym rodzynkiem była, czyli amerykański remake meksykańskiego obrazu z 2011 roku. Jest to zarazem pierwszy od ośmiu lat film wyreżyserowany przez Catherine Hardwicke , który trafił do szerokiej dystrybucji. Powrót okazał się fatalny. Obraz zarobił marne 6,7 mln dolarów. Na szczęście dla Sony nie była to kosztowna produkcja (15 mln dolarów). Wydatki na promocję też utrzymane zostały w ryzach. Dlatego straty, które Sony poniesie, nie będą dla wytwórni zbyt dotkliwe.Na braku konkurencji skorzystał oczywiście, który pozostał numerem jeden. Jednak nie było to łatwe zwycięstwo. Film Shyamalana stracił połowę swoich ubiegłotygodniowych wpływów, podczas gdytylko ćwierć. W efekcie produkcja The Weinstein Co., którą dla kin uratowało STX, przegrała pierwsze miejsce o niecałe 700 tysięcy dolarów. Łączne wpływywynoszą już 75,6 mln dolarów, co czyni z niego drugi największy kasowy przebój STX i dopiero trzeci film tego dystrybutora, który przekroczył granicę 70 milionów.Tymczasemma już w zasięgu wzroku kolejny historyczny wyczyn. Może stać się drugą najbardziej kasową odsłoną kinowego uniwersum DC Comics w Ameryce. Na koncie ma bowiem 323,6 mln dolarów, a końcowy wynik obecnego wicelidera -- wynosi 330,4 mln dolarów.Z kolei jeszcze przed weekendem, w środę, historycznego wyczynu dokonał. Został najbardziej kasową produkcją Sony Pictures Animation, spychając z pozycji lidera(169,7 mln dolarów).Jeśli jednak mowa o animacjach, to już sporo zamieszania robi pierwsza produkcja DreamWorks Animation wprowadzana do kin przez Universal Pictures. W sobotę Fandango zorganizowało specjalne pokazy przedpremierowe (po jednym w 1000 kin). Cieszyły się one tak dużą popularnością, że wpływy z nich szacuje się na 2,5 mln dolarów. To wystarcza, by tytuł znalazł się w pierwszej dziesiątce, choć nominalnie jego amerykańska premiera wyznaczona jest na 22 lutego.Pierwsza dziesiątka (z uwzględnieniem) wygląda następująco:Okres posuchy w kinach w najbliższy piątek dobiegnie końca. Amerykanie będą mogli wybierać spośród czterech dużych premier. Będą to: animacja, horror, kolejny akcyjniak z Liamem Neesonem oraz komedia(czyli żeński remake).