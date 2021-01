Box Office USA: Liam Neeson znów numerem 1 w czasie pandemii

Sytuacja amerykańskich kin nie ulega poprawie. Mimo świątecznego weekendu większość kin pozostała zamknięta, a w otwartych tłumów nie było. W takiej sytuacji najlepszy wynik osiągną akcyjniak " The Marksman "- 3,2 mln dolarów.Jest to drugi film wprowadzony w czasach pandemii COVID-19, którego gwiazdą jest Liam Neeson . Pierwszym był w październiku " Uczciwy złodziej ", który również był numerem jeden (z wpływami w wysokości 3,7 mln dolarów). Łączne wpływy tamtego filmu w amerykańskich kinach przekroczyły 14 milionów dolarów, co jak na standardy covidowe mieści się w górnych warstwach wyników średnich.W pierwszej dziesiątce są jeszcze dwa tytuły, których nie było przed tygodniem. Pierwszym jest indyjska rewelacja " Master ". Obraz jest pierwszym przebojem kasowym z Indii od czasu wybuchu pandemii. W minionym tygodniu żaden film na świecie nie sprzedał się równie udanie. W samych Stanach zarobił 206 tys. dolarów.Na dziewiątej pozycji zameldowało się wznowienie disnejowskiej animacji " Nowe szaty króla ". Obraz zarobił w weekend 169 tys. dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: