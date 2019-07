Box Office USA: Nie ma mocnych na Spider-Mana

Getty Images © Mark Wilson



Tegoroczne kinowe lato nie jest szczególnie życzliwe dla tytułów pomyślanych jako przeciwwaga dla blockbusterów. Sytuacja zaczyna być tak zła, że niektórzy (jak choćby portal Deadline) sugerują, że być może dystrybutorzy i kiniarze powinni dogadać się, by obniżyć weekendowe ceny biletów na mniejsze tytuły. W obecnych warunkach obie duże premiery tygodnia -- nie miały najmniejszych szans na znalezienie widowni.Choć blockbustery nie do końca zawiniły w tym przypadku. Paramount Pictures średnio wierzyło w kosztujący 13,5 mln dolarów film o krwiożerczych aligatorach. Studio z niejasnych powodów mocno ograniczyło kampanię promocyjną i wypuściło do sieci zaledwie jeden zwiastun. W tych warunkach trzecie miejsce i 12 milionów dolarów na otwarcie należy mimo wszystko uznać za sukcesDruga z nowości -- zadebiutowała na czwartym miejscu. Jest to pierwszy od sześciu lat (i) film z kategorią R, który do kin wprowadza Disney. Brak doświadczenia i niewielka wiara w powodzenie tytułu sprawiły, że studio w ogóle go nie promowało zwalając obowiązki na resztki ekipy marketingowej 20th Century Fox, dla której to wytwórni film powstał. Można więc uznać za cud, żew ogóle zdołał trafić do pierwszej piątki i zarobić na otwarcie 8 milionów dolarów.Numerem jeden pozostał, który jest na najlepszej drodze, by stać się trzecim najbardziej kasowym filmem Sony o Człowieku-Pająku. Już wyprzedza obie częścioraz ubiegłoroczną animację. Po 13 dniach ma na koncie 274,5 mln dolarów, czyli o prawie 50 milionów więcej odDrugie miejsce utrzymał, który z kwotą 346,4 mln dolarów jest już piątą najbardziej kasową animacją Pixara w historii. Wkrótce zostanie numerem cztery, bo dotraci zaledwie 10 milionów dolarów.Wciąż fantastycznie radzi sobie. Spośród starszych tytułów w pierwszej dziesiątce ponownie może pochwalić się najmniejszym spadkiem wpływów. W nadchodzącym tygodniu powinien wyprzedzić(334,2 mln dolarów) i zostać trzecią najbardziej kasową aktorską wariacją Disneya na tematach ich animowanych bajek.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Niespodziewanie bardzo ciekawie zrobiło się na rynku dystrybucji limitowanej. Wyświetlany w czterech kinach filmustanowił tegoroczny rekord otwarcia liczony według średniej wpływów na kino - 87,8 tys. dolarów. Dla A24 jest to najlepsza średnia od listopada 2017 roku i premiery(91,1 tys. dolarów). Oczywiście sukces w limitowanej dystrybucji nie oznacza wcale, że obraz zarobi masę pieniędzy po wejściu do kolejnych kin. Jak potoczą się losy, przekonamy się na początku sierpnia, kiedy obraz ma trafić do szerokiej dystrybucji.A w najbliższy piątek na widzów czeka tylko jedna duża premiera -Disneya.