Box Office USA: Nikt nie postawił się Kapitan Marvel

Choć do amerykańskich kin weszły trzy duże premiery, to nanie zrobiło to najmniejszego wrażenia. Widowisko z łatwością pozostało na pierwszy miejscu zarabiając, według szacunków Disneya, 69,3 mln dolarów. W ten sposób jest to pierwsza premiera 2019 roku, której łączne wpływy przekroczyły już ćwierć miliarda dolarów.Spadek w porównania do otwarcia wyniósł 55%, co jest typowym wskaźnikiem dla produkcji Marvela. 69,3 mln dolarów oznacza drugi najlepszy wynik drugiego weekendu w historii marcowych premier.w dużej mierze zapracowała też na trzeci najlepszy wynik w historii wpływów podczas 11 weekendu roku (wpływy nieznacznie przekroczą 140 milionów dolarów). I to temu widowisku zawdzięczamy to, że po 17 dniach kinowej wiosny jeszcze nigdy wcześniej łączne wpływy nie były tak wysokie (już przekroczyły 570 milionów dolarów; dotychczasowy rekord po 17 dniach należał do wiosny 2017 roku - 568,7 mln dolarów).Tymczasemw końcu, po 37 dniach wyświetlania, dobiła do granicy 100 milionów dolarów. Jest to piąta premiera tego roku, której udała się ta sztuka.Spośród czterech nowości w pierwszej dziesiątce najlepiej poradziła sobie produkcja Paramount Pictures. Dla studia jest to słodko-gorzka informacja. Zacznijmy od pozytywów. Według szacunków animacja zgarnęła 16 milionów dolarów. To wynik o parę milionów lepszy od przedweekendowych prognoz. To również spory sukces, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że realizacja filmu trwała pięć lat i borykała się z ogromnymi kłopotami. W trakcie prac zmieniło się szefostwo animowanego oddziału wytwórni. Zaś rok temu wyrzucony został reżyser Dylan Brown (oskarżony o molestowanie) i film ukończono bez angażowania następcy.A teraz negatywy.nie spodobała się ani recenzentom ani rodzicom. Trudno też uznać 16 milionów za sukces, kiedy weźmie się pod uwagę, że na produkcję wydano prawie 100 milionów dolarów. Dla studia jest to niemalże powtórka ze, które przy 110-milionowym budżecie zarobiło na otwarcie 18,7 mln dolarów, a w sumie 40,6 mln dolarów.Również powyżej oczekiwań wystartował młodzieżowy romans o schorowanych nastolatkach. Prognozowano 10 milionów dolarów, a wyszło 13,2 mln. Co ważne, choć recenzje są mieszane, to reakcja widzów wyraźnie pozytywna. W CinemaScore film otrzymał ocenę A. To dobrze wróży końcowemu wynikowi obrazu, na którego produkcję wydano 7 milionów dolarów, a na promocję 12 milionów.może pochwalić się lepszym startem od chociażby(11,7 mln) i niewiele słabszym od(15,7 mln ). Dla CBS Films 13,2 mln dolarów jest czwartym najlepszym otwarciem w historii.Trzecią nowością w pierwszej dziesiątce jest skierowana do hiszpańskojęzycznej widowni komedia. Obraz zarobił podczas pierwszego weekendu 3,9 mln dolarów. Jest to wynik niemal identyczny do tego, jaki przed trzema laty uzyskała część pierwsza (3,7 mln dolarów), która była meksykańskim remakiem niemieckiejCzwarta premiera nie przyciągnęła do kin tłumów, a ci, którzy ją widzieli, woleliby wymazać to z pamięci.zajęło dopiero siódme miejsce zarabiając 3,2 mln dolarów, co jest wynikiem fatalnym nawet przy skromnym budżecie (25 mln dolarów). Amerykański dystrybutor jednak nie miał co do filmu złudzeń. Obraz nie został pokazany krytykom, a ocena widzów to słabiutkie C-.Dla Focus Features jest to naprawdę bardzo zły początek roku.to ich druga duża premiera. Pierwszą była, która debiutowała na ósmym miejscu z kwotą 4,5 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin trafi tylko jedna duża nowość. Jest nią film Jordana Peele'a . Jegona otwarcie zgarnęło 33,4 mln dolarów. Szacuje, żebędzie miało start o połowę lepszy.