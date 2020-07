Box Office USA: Po 36 latach "Ghostbusters" znów numerem 1!

Większość multipleksów w Ameryce pozostaje zamkniętych, ale kina samochodowe wciąż mają się dobrze. I choć weekend z Dniem Niepodległości nie był tak udany, jak ten przed dwoma tygodniami, to w porównaniu z ubiegłym tygodniem dał się zauważyć wzrost frekwencji. Co ciekawe, miniony weekend dał nam ciekawą mieszankę, bo największy sukces odniósł film, który swoją premierę miał 36 lat temu, ale na podium znalazło się też miejsce dla świeżutkiej nowości.Największym wygranym weekendu z Dniem Niepodległości jest studio Sony, którego filmy zajęły dwa najwyższe miejsca na podium. Zanim wybuchła pandemia COVID-19 latem Sony chciało wprowadzić do kin widowisko " Pogromcy duchów. Dziedzictwo ". Ostatecznie studio zmieniło datę premiery na marzec 2021 roku, ale najwyraźniej nie zapomniało o tytule i wykorzystało trwającą podczas pandemii modę na klasyki, by przypomnieć widzom oryginał.Decyzja opłaciła się. " Pogromcy duchów ", którzy pokazywani byli w prawie 2/3 wszystkich otwartych kin, bez problemów zdobyli pierwsze miejsce. Tym samym po raz drugi triumfowali podczas weekendu z Dniem Niepodległości. Poprzednio było to jednak 36 lat temu, w lipcu 1986 roku. " Pogromcy duchów " wtedy przez dziewięć tygodniu utrzymywali się na szczycie box office'u. Teraz zaliczają więc dziesiąty numer jeden.Drugie miejsce należy również do Sony. Po zwiększeniu liczby kin z 81 do 220 " Jumanji. Następny poziom " zanotował aż 230-procentowy wzrost wpływów. Weekendowy wynik to 300 tys. dolarów, co wystarczyło do zajęcia drugiego miejsca.Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo. Niespodziewanie spore zainteresowanie zyskał zakupiony przez IFC Films na festiwalu Sundance australijski horror z Emily Mortimer Relic ". Obraz zadebiutował na trzecim miejscu z wynikiem 282,6 tys. dolarów, co daje niezłą jak na warunki pandemii średnią 4,1 tys. dolarów na kino.Disney przygotował trzy nowe starsze tytuły na Dzień Niepodległości. Dla amerykańskiej widowni były chyba zbyt świeże, ponieważ zajęły dalsze miejsca w naszym zestawieniu: " Deadpool " był szósty, " Księga dżungli " siódma, a " Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy " ósme.Nowością w pierwszej dziesiątce jest też " Mój przyjaciel szpieg ", który w 104 kinach zarobił 107 tys. dolarów.Według portalu Deadline box-office'owy Top 10 wygląda następująco: