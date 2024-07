Box Office USA: Rekordowy "Kod zła". Gru i Minionki na czele

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 12-14 lipca



Numerem jeden pozostała animacja. Jak wszystkie filmy cyklu przed nią właśnie osiągnęła poziom. W tym roku jest dopiero trzecią premierą, której udała się ta sztuka. Spośród sześciu filmów cyklu " Gru i MInionki: Pod przykrywką " zajmują czwarte miejsce. Ich końcowe wpływy powinny być więc w okolicach 300 milionów dolarów. Świetnie, jak na film debiutujący w cieniu być może najbardziej kasowej animacji w historii.Być może, bow poniedziałek lub wtorek wskoczy na drugie miejsce (zestawienia nie uznającego " Króla Lwa " z 2019 roku za animację). By wyprzedzić aktualnego lidera -- najnowsza produkcja Pixara musi zarobić w sumie co najmniej 608,6 mln dolarów. Obecnie ma na koncie 572,6 mln dolarów, a w weekend zarobiła doskonałe 20 milionów dolarów.Tymczasem uwagę wszystkich przykuł rewelacyjny wynik horroru. Ten kosztujący mniej niż 10 milionów dolarów film zarobił na otwarcie 22,6 mln dolarów. To. Poprzedni należał do filmu " Ferrari " i wynosił 3,9 mln dolarów!Neon.Z kolei Apple wciąż nie potrafi przyciągnąć widzów do kin.. Ta kosztująca 100 milionów dolarów komedia zarobiła na dzień dobry tylko 10 milionów dolarów. To najgorszy wynik w historii Apple'a.miał 23,3 mln dolarów na otwarcie,20,6 mln, a- 17,5 mln.W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość. To indyjski film zemsty nakręcony w języku tamilskim. Film nieźle poradził sobie w Ameryce zarabiając 2,0 mln dolarów.W Top 10 zabrakniez 1994 roku. Film powrócił do kin z okazji 30. rocznicy premiery, ale zarobił tylko 1,1 mln dolarów, co dało dopiero 11. miejsce w weekendowym zestawieniu.Tymczasemostatecznie straciło szansę na zostanie najlepiej sprzedającą się częścią cyklu. Przypomnijmy, że film miał najlepsze w serii otwarcie. Jednak teraz dotraci już 15 milionów dolarów. Na pocieszenie pozostaje fakt, że film zostałZ koleipotrzebowała zaledwie 10 dni, by zostaćDwie duże premiery trafił do amerykańskich kin w przyszły weekend. Pierwszą jest film. Drugim irlandzki horror