Box Office USA: Sequele górą! "Psi patrol 2" i "Piła X" na czele

Numerem jeden została animacja. Paramount twierdzi, że otwarcie wyniesie 23 miliony dolarów. Oznacza to wynik aż. Do tego animacja kosztowała "grosze". Budżet szacuje się naLionsgate udowodnił, że cykljeszcze się nie skończył. Dziesiąta część na dzień dobry zgarnęła 18 milionów dolarów. To wynik. Jednak filmowi nie udało się zbliżyć do najlepszych wyników serii. Części druga-piąta miały otwarcia na poziomie 30 milionów dolarów i więcej. Studio jednak na produkcję wydało zaledwie, więcz całą pewnością zarobi na siebie.Tymczasem Disney zalicza kolejną wtopę w tym roku. Co prawda mniej bolesną od letnich klap, bowiem budżetwyniósł tylko. Jednak nawet przy takich kosztach produkcji 14 mln dolarów, które film zarobił na dzień dobry, wypada bardzo źle. Oryginalne widowisko sf musi liczyć na wsparcie świata, a tam wcale nie jest lepiej. Szacunki dają mu bowiem nieco ponad 18 milionów dolarów.Czwartą nowością w zestawieniu jest film skierowany do chrześcijańskiej, konserwatywnej widowni., zarobiła na otwarcie 5 milionów dolarów.Wzrost wpływów (i awans na liście) zanotowała komedia na faktachpo tym, jak w końcu trafiła do szerokiej dystrybucji. Film zarobił w weekend 3,5 mln dolarów.Tymczasem. W jej zasięgu jest jeszcze, która zarobiła w sumie 84,3 mln dolarów. By wspiąć się wyżejmusiałaby zgarnąć ponad 102 mln dolarów, co wydaje się jednak mało prawdopodobne.Z koleiw ekspresowym tempie znikają z box office'u. Przed tygodniem debiutowali na miejscu 2, a teraz są już numerem 9. WpływyZa tydzień w kinach pojawi się tylko jedna duża nowość -od reżysera nowej trylogii "Halloween".