Box Office USA: Sonic kontra Mufasa. Dla kogo runda 2?

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 27-29 grudnia



Na chwilę obecną wydaje się, że mimo gorszego od rywala okresu świątecznego liderem weekendu ponownie będzie. Familijna produkcja Paramountu według obecnych szacunków zgarnie w weekend 38 milionów dolarów. Tym samym po dziesięciu dniach na koncie ma 136,9 mln dolarów, to wynik o 18 milionów lepszy od tego, jaki w tym samym czasie osiągnął drugi " Sonic ".Złą wiadomością dla Paramountu jest ta, że film zanotował stosunkowo duży spadek jak na weekend wypadający po Świętach. Wyniósł on aż 37%. Tymczasem wpływyw czasie drugiego weekendu wzrosły o 5%. A zarobkiorazpodskoczyły o ponad 35%.zajmie prawdopodobnie drugie miejsce. Aktualne szacunki dają mu bowiem 37,1 mln dolarów. W sumie film zarobił 113,5 mln dolarów. Jest to szósta premiera Disneya w tym roku, której udało się pokonać barierę 100 milionów dolarów.Królem świątecznych nowości został horror. Tylko w weekend film zarobił 21,2 mln dolarów. Jest to czwarte najlepsze otwarcie w historii studia Focus Features. A przecież film wszedł do kin w Wigilię. W sumie więc zarobił już 40,3 mln dolarów. A to oznacza, że już teraz. Poprzednim rekordzistą był " Wiking " z kwotą 34,2 mln dolarów.Po tak świetnym otwarciu wszyscy zastanawiają się, czy NBCUniversal zmieni swoją praktykę i utrzyma film na wyłączność w kinach dłużej niż zwyczajowe (w przypadku tego koncernu) 18 dni. W tym roku tylko dwa filmy studia miały dłuższe życie kinowe: " Konklawe " oraz " Razem z przypadku " (po 32 dni).Święta były też udane dla biografii z Timothée Chalametem w roli głównej. Film w weekend zarobił 11,6 mln dolarów, a w ciągu całego świątecznego okresu – 23,2 mln dolarów.Już teraz jest to trzeci najbardziej kasowy tytuł tej wytwórni. Lepiej sprzedały się tylko " Menu " (41,3 mln dolarów) i " Biedne istoty " (34,6 mln dolarów).Dopiero na siódmym miejscu wylądowała najnowsza produkcja studia A24, Nicole Kidman . W weekend otwarcia film zarobił 4,4 mln dolarów. Zaś od premiery w Wigilię na konto produkcji wpłynęło 7,2 mln dolarów.Dziesiątkę zamyka nowość od studia Amazon MGM, czyli sportowa biografia. W weekend film zarobił 2 miliony dolarów, zaś wraz z okresem świątecznym – 4,3 mln dolarów.Tradycyjnie już pierwszy weekend nowego roku planowany jest bez dużych premier kinowych. Najwięcej zamieszać na liście może wznowienie filmu, które w odświeżonej wersji trafi 3 stycznia na ekrany kin IMAX.