Box Office USA: WB cieszy się z najniższego otwarcia filmu DCEU

Getty Images © Mark Wilson



W Warner Bros. otworzono zapewne w niedzielę całkiem sporo butelek szampana. Studio zaryzykowało wprowadzając do kin komiksowe widowisko na parę tygodni przed premierąi zaledwie miesiąc po. Gambit udał się. Wynikbije bowiem oczekiwania studia sprzed weekendu. Film zarobił bowiem na otwarcie 53,5 mln dolarów, podczas gdy WB liczyło na wpływy w granicach 45-50 milionów.Nie zmienia to jednak faktu, żenie może się równać z innymi filmami kinowego uniwersum DC, jeśli chodzi o wyniki otwarcia. Cztery z sześciu wcześniejszych tytułów po trzech dniach wyświetlania miało ponad 100 milionów dolarów. Warner Bros. liczy jednak, żepójdzie w ślady, do którego wcześniej należało najgorsze otwarcie DCEU (67,9 mln dolarów), a ostatecznie okazał się drugim największym kasowym hitem cyklu z wynikiem 335,1 mln dolarów. Widowisko potrzebuje tych pieniędzy, ponieważ nie było tanie w realizacji. Jego budżet szacuje się na około 100 milionów dolarów.Solidnym wynikiem może też pochwalić się druga z dużych premier, horror. Film zarobił bowiem 25 milionów dolarów. Dla Paramount Pictures jest to najlepsze otwarcie od czasuw lipcu ubiegłego roku.Niestety szefowie studia nie mają powodów do zadowolenia. Wygląda bowiem na to, że obraz szybko straci widzów. W CinemaScore uzyskał ocenę C-, a to oznacza, że ludzie raczej będą odradzać znajomym wycieczkę na ten horror do kin. Realnym scenariuszem jest ten, w którymidzie drogą nowego. Ten horror po otwarciu w wysokości 25,8 mln dolarów zdołał w sumie zgarnąć jedynie 54,2 mln dolarów.A skoro już mowa o dużych spadkach, to warto zauważyć bardzo słaby wynik drugiego weekendu. Widowisko straciło bowiem aż 60% wpływów. Taka redukcja weekendowych zarobków w przypadku familijnych produkcji zdarza się rzadko. Po 10 dniach na koncie tego kosztującego 170 milionów dolarów filmu jest zaledwie 76 milionów.W pierwszej dziesiątce zadebiutowała jeszcze jedna nowość - skromny dramat inspirowany prawdziwymi wydarzeniami,. Film nie był w stanie przebić się do świadomości widzów i zgarnął tylko 4,5 mln dolarów. Dla STX jest to najgorsze otwarcie od czasuw marcu ubiegłego roku (2,7 mln dolarów). Film ma jednak szansę znaleźć swoją widownię, ponieważ w CinemaScore uzyskał ocenę A, co oznacza, że widzowie będą go gorąco polecać swoim znajomym.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek zrobi się naprawdę gęsto od premier. Do kin wejdzie nowa animacja studia Laikai komedia dla Afroamerykanów. Widzowie będą mogli też obejrzeć ekranizację bestsellerowego młodzieżowego romansuoraz komiksowe widowisko z kategorią R