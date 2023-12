Box Office USA: Warner ma w końcu hit! Rekordowy "Kolor purpury"

Zwiastun filmu "Kolor purpury"

Jednak tak naprawdę uwaga wszystkich skupiona jest na numerze jeden. W czasach, kiedy wszyscy zdają się przekonani o tym, że musical to martwy gatunek, pojawia sięi wywraca wszystko do góry nogami.Co prawda już od jakiegoś czasu wiadomo było, że adaptacja broadwayowskiego musicalu, który był scenicznym remakiem filmu Stevena Spielberga z 1985 roku, który z kolei był ekranizacją powieści Alice Walker , będzie hitem. Ale rozmiary sukcesu przebiły najśmielsze oczekiwania. Według obecnych szacunków! Jest to. Rekordzistą pozostaje inny film Warner Bros. " Sherlock Holmes ".A na tym nie koniec dobrych wiadomości. "Kolor purpury" uzyskał ocenę A w CinemaScore, więc może liczyć na to, że widzowie będą go polecać swoim znajomym. Film fantastycznie radzi sobie na Południu i wśród czarnej widowni (która stanowiła 65%). Jest to również jeden z rzadkich od czasu COVIDu przypadków, kiedy do kin wybrali się tłumnie starsi widzowie. Aż 25% miało ponad 55 lat.Poniedziałek był też najlepszym dniem w krótkiej historii widowiska. Film zarobił aż(co prawda w tabelach ma podany wynik za piątek - 13,7 mln dolarów, ale zawiera on 4,5 mln dolarów z czwartkowych pokazów przedpremierowych). Niestety ogólnie film wypada gorzej od pesymistycznych prognoz. Łącznie z poniedziałkiem powinien mieć nie mniej niż 40 milionów dolarów, a ma 38,3 mln.Numerem trzy jest oczywiście. Ten musical także podwoił swoje niedzielne wpływy i zarobił aż. Nie można wykluczyć, że w kolejnych dniach wyprzedzizarobił do tej pory 85,9 mln dolarów.Drugą dużą nowością okazał się film George'a Clooneya . Film zarobił w poniedziałek aż. W tym roku tylko jeden film MGM może pochwalić się wyższymi jednodniowymi wpływami - " Creed III ". Film będzie miał udany okres międzyświąteczny, ponieważ w CinemaScore otrzymał A.Trzecią nowością jest Adamem Driverem w tytułowej roli. Film zaczyna swoją amerykańską kinową dystrybucję od poziomui oceny B w CinemaScore.