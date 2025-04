Paul Schrader oskarżony o molestowanie seksualne

Paul Schrader pozwany przez asystentkę

Getty Images © Dia Dipasupil



"Hazardzista" – zwiastun

W czwartek do nowojorskiego sądu wpłynął pozew złożony przez 26-latkę, która nie upubliczniła swojego nazwiska.Ta jednak uwolniła się i uciekła. Schrader był wówczas w Cannes ze swoim filmem " O, Kanado! ".Kobieta, która pracowała dla twórcy między majem 2021 a wrześniem 2024, wróciła do pokoju reżysera trzy dni później. Skłoniły ją do tego liczne telefony i wiadomości Schradera , w których miał on twierdzić, że "umiera" i nie może spakować swoich walizek.Milcząc, w przerażeniu spakowała jego walizki i wyszła najszybciej, jak było to możliwe.W maju 2023 miał napisać do niej w mailu "czuję, że moja sympatia jest dla ciebie niekomfortowa". Zdaniem powódki po odrzuceniu przez nią zalotów Schrader zwolnił ją we wrześniu 2024 roku. Dwa dni później napisał do niej: "jeśli stałem się w twojej głowie Harveyem Weinsteinem , oczywiście nie masz wyboru, tylko zostawić mnie za sobą".Reżyser odkładał jednak podpisanie dokumentu i w końcu postanowił tego nie robić, bo w przeciwnym wypadku "nie mógłby ze sobą żyć".Prawnik reżysera, Philip Kessler, nazwał pozew "desperacką, oportunistyczną i frywolną próbą wymuszenia ugody, której Schrader nigdy nie podpisał"., podsumowuje Kessler.