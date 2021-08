Brandon Routh gwiazdą serialu "Magic: The Gathering"

Rozpoczął się proces kompletowania obsady serialu animowanego platformy Netflix "Magic: The Gathering". Pierwszą gwiazdą został znany z seriali ArrowVerse Brandon Routh "Magic: The Gathering" to pierwszy wielki przebój wśród kolekcjonerskich gier karcianych. Powstała w 1993 roku i polega na walce pomiędzy użytkownikami (standardowo dwoma, ale istnieją też wersje dla większej liczby jednoczesnych uczestników), którzy przy użyciu kart z postaciami, zdarzeniami czy przedmiotami mają za zadanie pokonać rywala. Całość osadzona została w świecie fantasy pełnym magii. Routh wcieli się w postać znaną jako Gideon Jura. To człowiek, planeswalker, który jest przywiązany do idei lojalności i obrony słabszych. Nigdy nie odwraca się od przyjaciół, nawet jeśli inni to uczynili.Nad serialem pierwotnie pracowali bracia Russo . Niedawno jednak porzucili projekt. Zastąpił ich Jeff Kline . Premiera planowana jest na przyszły rok.