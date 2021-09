CANAL+ kręci serial "Powrót" z Bartłomiejem Topą

Trwają zdjęcia do serialu " Powrót " – czarnej komedii produkcji CANAL+ Polska z Bartłomiejem Topą w roli głównej.Autorem scenariusza nowej produkcji CANAL+ jest Krzysztof Rak , współtwórca takich filmów jak " Sztuka kochania ", " Bogowie " i producent kreatywny nominowanego do Oscara " Bożego ciała ". Serial wyreżyseruje Adrian Panek – autor m.in. " Pułapki " czy " Kodu genetycznego ". Za zdjęcia odpowiada Karina Kleszczewska , za scenografię Daria Dwornik , a za kostiumy Małgorzata Fudala "To jest opowieść o ludziach, którzy boją się zmienić swoje życie. Czyli o nas wszystkich. Scenariusz " Powrotu " bazuje na marzeniu, żeby być kimś innym. Zaczął się od pytań w stylu: co by było, gdybym urodził się gdzie indziej, wygrał w totolotka, albo mógł zacząć wszystko od początku, dajmy na to dwadzieścia lat temu. No to proszę bardzo! Główny bohater Jan jest trochę warszawskim hrabią Monte Christo, który wraca do świata na swoich zasadach. Śmierć po prostu przemeblowała mu życie. Pytanie, co z tym zrobi?" – mówi autor scenariusza Krzysztof Rak , nie zdradzając nic więcej z historii.Fabuła " Powrotu " opowiada o zwykłym facecie, który umiera ze stresu na zawał serca i wkrótce zmartwychwstaje. Początkowo euforyczny, odkrywa, że jego śmiercią nikt się nie zmartwił, a jego dotychczasowe życie szybko trafiło na śmietnik. Zastanawia się, czy w ogóle się ujawnić. My zastanawiamy się, dlaczego akurat on zmartwychwstał.