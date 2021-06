CO OBEJRZEĆ W WEEKEND: "Lupin 2", "Betty 2", "Zombie express 2: Półwysep"

***





CO OBEJRZEĆ W WEEKEND





"Pazury"

Przejrzeliśmy dla Was ofertę platform streamingowych i wybraliśmy najciekawsze propozycje do obejrzenia w weekend. Wśród nowości – druga część wciąż cieszącego się na Netfliksie dużą popularnością serialu " Lupin " i – hurra! – 2. sezon " Betty " – historia nowojorskich skejterek, w których się bezgranicznie zakochaliśmy.A na Amazon Prime Video znajdziecie drugą odsłonę " Zombie Expressu " – " Półwysep ". Dajcie znać, czy fabuła czegoś Wam przypadkiem nie przypomina.Pełną listę wybranych przez nas tytułów na weekend znajdziecie poniżej. Czekamy też na Wasze głosy, co ciekawego ostatnio widzieliście i co chcielibyście polecić – w myśl zasady, że dobrych polecanek nigdy za dużo.część 2.do obejrzenia na: NetflixSerial opowiada o bohaterze, który jako nastolatek bardzo przeżył samobójczą śmierć ojca oskarżonego o przestępstwo, którego nie popełnił. 25 lat później mężczyzna postanowił pomścić go, inspirując się opowiadaniami "Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz". Zaślepiony żądzą zemsty na Hubercie Pellegrinim Assane doprowadził do rozbicia własnej rodziny. Przyparty do muru, musi teraz obmyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo. TUTAJ obejrzycie naszą rozmowę o serialu w SERIAL KILLERS sezon 2.do obejrzenia na: HBO GOSerial w reżyserii Crystal Moselle opowiada o bohaterkach znanych z kinowego filmu reżyserki – " Skejterki ", ale opowiada ich historię na nowo. Dziewczyny dopiero się poznają i zaczynają razem jeździć na desce. I robią to tak, jakbyśmy oglądali poezję.do obejrzenia na: Amazon Prime VideoNowa odsłona cyklu " Zombie Express " (do obejrzenia na Netfliksie) rozgrywająca się w tym samym świecie, czyli w Korei Południowej opanowanej przez zombie. Akcja rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z pamiętnego pociągu. Cały kraj został odizolowany od reszty świata, ale pozostały w nim rzeczy, na które wielu ostrzy sobie zęby – na przykład ukryte w opuszczonej ciężarówce torby z dwudziestoma milionami dolarów. Jung-seok dostaje zadanie odzyskania cennego ładunku. Okazuje się jednak, że na objętym ścisłą kwarantanną terenie oprócz nieumarłych mieszka ktoś jeszcze.do obejrzenia na: Canal+CANAL+ PREMIUM godz. 21:00 co czwartki od 3 czerwca,CANAL+ online co piątki od 4 czerwcaTo połączenia serialu biograficznego z kryminałem. Tytułowy bohater zostaje oskarżony o zabójstwo swej muzy Cateriny da Cremony. Podczas przesłuchania snuje opowieść o swym fascynującym życiu, ujawniając historie kryjące się za powstawaniem kolejnych dzieł.do obejrzenia na: player.pl, Canal+, IplaGrupa przyjaciół, by zabić czas i wakacyjną nudę, odwiedza opuszczony park rozrywki na obrzeżach miasta. Nikt z nich nie spodziewa się, że po zmroku to miejsce zaczyna żyć własnym życiem i właśnie zostali uwięzieni w pułapce pełnej morderczych, mechanicznych atrakcji. Tej nocy w starym lunaparku ożyją koszmarne, krwawe wspomnienia, a jedyną osobą, która może uratować nastolatków, jest tajemniczy nieznajomy (w tej roli Nicolas Cage ).sezony 1, 2 i 3do obejrzenia na: NetflixZdesperowany bankier, przywódca haitańsko-amerykańskiego gangu i kubańsko-amerykański haker wspólnymi siłami próbują zrealizować własną wizję amerykańskiego snu – zorganizowaną przestępczość 2.0.sezon 3.do obejrzenia na: HBO GOBohaterkami serialu jest pięć kobiet, które pracują w salonie kosmetycznym. Każda z nich jest inna i kieruje się innymi wartościami, ale łączy je jedno – wspólnie wykorzystują salon jako pralnię pieniędzy z działalności przestępczej.do obejrzenia na: TVP VOD, Chili, HBO GO, vod.pl, Rakuten, Ipla, Play NowFilm Lulu Wang o troskliwej rodzinie, która postanowiła ukryć przed ukochaną babcią złe wieści o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: hucznym weselem kuzyna – kompletnie rozbroił nas ciepłem, wrażliwością i poczuciem humoru. I – oczywiście – świetną rolą Awkwafiny . Zgodnie przyznaliśmy mu tuż przed kinową premierą znak jakości FILMWEB POLECA. Zapewniamy, że wciąż nie zmieniliśmy zdania na ten temat, więc jeśli " Kłamstewko " znajduje się na Waszej liście filmów do nadrobienia, nie ma na co czekać.do obejrzenia na: TVP VOD, vod.pl, Kino Pod Baranami, MojeEkino.pl, Nowe Horyzonty VODOrlando ( Francisco Reyes ) planuje urodzinową niespodziankę dla znacznie młodszej od niego partnerki, Mariny ( Daniela Vega ). Prezent wręcza jej podczas romantycznego wieczoru, który para spędza w Santiago na kolacji i tańcach. Po powrocie do mieszkania mężczyzna nieoczekiwanie słabnie. Marina zabiera go do szpitala, gdzie musi skonfrontować się z rodziną Orlanda, a także z wrogo nastawioną służbą zdrowia i policją.