Gwiazdy "Eternity. Wybieram Ciebie" i słynne miłosne trójkąty

Miles Teller, Elisabeth Olsen i Callum Turner - gwiazdy filmu "Eternity. Wybieram Ciebie" - rozwiązują miłosne trójkąty w największych ekranowych hitach. Kogo by wybrali na miejscu bohaterek "Dziennika Bridget Jones", "Materialistów", "Igrzysk śmierci", "Lepiej późno niż później" albo "Zmierzchu"? Na kogo by postawili w serialu "Tego lata stałam się piękna"?
Najzabawniejszy quiz, jaki ostatnio widzieliście!
Między niebem a ziemią dusze mają siedem dni, by podjąć decyzję o swym dalszym losie – i miłości. Joan (Elizabeth Olsen
) staje przed wyborem najtrudniejszym z możliwych. O jej względy stara się nie tylko Larry (Miles Teller
), u boku którego spędziła całe życie, lecz także jej pierwszy ukochany, utracony wcześnie Luke (Callum Turner
). Co przeważy: płomienne, młodzieńcze, pełne namiętnej pasji uczucie czy nieprzerwane oddanie przez dekady bycia razem? "Eternity. Wybieram Ciebie" w kinach od 28 listopada
