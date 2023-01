Cezary: Gwałciciele bez szans na statuetki

Dlaczego zmieniono przepisy przyznawania Cezarów?

Zwiastun filmu "Les Amandiers"

Francuska Akademia Sztuki i Techniki Filmowej ogłosiła zmianę dotyczącą tegorocznej edycji Cezarów , francuskich odpowiedników Oscarów. Zgodnie z nowymi przepisami osoby podejrzane o przestępstwa na tle seksualnym lub też za takie przestępstwa skazane, nie mogą być laureatami.Bezpośrednim powodem zmiany przepisów przyznawania Cezarów jest przypadek młodego aktora Sofiane'a Bennacera . W listopadzie ogłoszono listę kandydatów do Cezara dla najbardziej obiecującego aktora. Bennacer znalazł się na niej dzięki swojej kreacji w filmie " Les Amandiers ".To wywołało olbrzymie medialne poruszenie. Wyszło bowiem na jaw, że aktor jest obiektem policyjnego śledztwa. Oskarżany jest o gwałt. W październiku ubiegłego roku został objęty zakazem przebywania w regionie Paryża, by nie mógł się kontaktować z ofiarą i świadkami.Akademia ostatecznie usunęła jego nazwisko z listy, jednak " Les Amandiers " ma szanse także na nagrody w innych kategoriach i organizacja obawiała się, Sofiane Bennacer może się na gali wręczenia Cezarów pojawić. Jest to o tyle prawdopodobne, że po stronie aktora opowiedziała się reżyserka filmu Valeria Bruni-Tedeschi , która w opublikowanym w listopadzie poście na Instagramie oskarżyła media o lincz na aktorze.Obecność Bennacera na gali doprowadziłaby z kolei do protestów podobnych do tych sprzed kilku lat, kiedy to Roman Polański był nominowany do Cezara za reżyserię filmu " Oficer i szpieg ". Francuską Akademię oskarżano o publiczne wspieranie przestępców seksualnychNa chwilę obecną nowe przepisy mają mieć zastosowanie wyłącznie podczas nadchodzącej gali wręczenia Cezarów. Jako powód podano szacunek dla ofiar.Francuska Akademia Sztuki i Techniki rozważa jednak wpisanie na stałe zakazu przyznawania nominacji i Cezarów osobom wobec których toczy się śledztwo w sprawie o gwałt lub inną przemoc na tle seksualnym, a także osobom, które zostały już za takie przestępstwo skazane.