BIULETYN: "Stracone złudzenia" obsypane Cezarami

Wręczono Cezary

Poniżej prezentujemy szybki przegląd najciekawszych informacji ze świata filmów i serialiW piątek wieczorem odbyła się ceremonia wręczenia Cezarów , najważniejszych francuskich nagród filmowych. Wielkim wygranym okazały się "Stracone złudzenia", które triumfowały w siedmiu kategoriach. Pięć statuetek powędrowało do twórców "Annette". Najlepszym filmem uznano debiut reżyserski aktora Vincenta Cardony "Les magnétiques". [za: The Hollywood Reporter]Anna Camp zdesperowaną matką w horrorze "From Black"Znana z cyklu "Pitch Perfect" Anna Camp zagra główną rolę w horrorze "From Black". Jest to historia kobiety pogrążone w rozpaczy po tym, jak jej synek zniknął pięć lat wcześniej. Teraz otrzymuje dziwaczną propozycję poznania prawdy o losie dziecka. Czy kobieta zgodzi się zapłacić przerażającą cenę, by raz jeszcze objąć chłopca? Film wyreżyseruje Thomas Marchese, a w obsadzie są też: Jennifer Lafleur, John Ales, Travis Hammer i Ritchie Montgomery. [za: Deadline]Charles Dance w serialu o 11-letnim niewolnikuZnany z "Gry o tron" i "The Crown" Charles Dance dołączył do serialu platformy Hulu "Washington Black". Jest to historia 11-letniego niewolnika z plantacji cukrowej. Po szokujących wydarzeniach ucieka i trafia pod skrzydła Medwina Harrisa, czarnoskórego obieżyświata prześladowanego traumatycznymi wspomnieniami z dzieciństwa jako imigranta w Nowej Szkocji. [za: The Hollywood Reporter]Tony Danza w filmie o nastolatce, która widzi duchyTony Danza dołączył do obsady filmu "Darby Harper Wants You to Know". Jest to historia licealistki, która w dzieciństwie przeżyła śmierć kliniczną i od tamtej pory widzi duchy. Teraz prowadzi na boku biznes polegający na doradzaniu i pomaganiu zmarłym, którzy wciąż pozostają na ziemi. Projekt powstaje dla platformy Hulu. [za: Deadline]