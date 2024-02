Channing Tatum rabusiem na dachu u twórcy "Sound of Metal". Historia nie do wiary

Kim był "Roofman" i o czym opowie film?

Channing Tatum – ostatnie filmy

Zwiastun filmu "Magic Mike: Ostatni taniec"

Tytułowy "Roofman" to były oficer armii amerykańskiej, który zasłynął z okradania restauracji McDonald's. Jego plan polegał na zakradaniu się do budynku nocą przez dach, a następnie opróżnianiu kasy, gdy pojawiali się pracownicy, których zamykał w chłodniach. Zachowywał się przy tym bardzo uprzejmie i rzadko uciekał się do przemocy. Obrabował w tej sposób 60 McDonaldów.W 2000 roku został skazany i osadzony w więzieniu, z którego jednak uciekł. Przez całe miesiące ukrywał się w sklepach z zabawkami, żywił się dziecięcym jedzeniem i ćwiczył na rowerkach stacjonarnych, by zachować formę. Wpadł po tym, jak odkryto jego odciski palców na płycie DVD z filmem " Złap mnie, jeśli potrafisz ".Scenariusz napisali Cianfrance Channing Tatum pozostaje bardzo zajętym aktorem. W 2022 roku ukazały się aż trzy filmy z jego udziałem:. W zeszłym roku mogliśmy go oglądać w nowym, a na premierę czeka– reżyserski debiut Zoë Kravitz Emerytowany striptizer Magic Mike poznaje milionerkę, która wabi ofertą nie do odrzucenia i zabiera go ze sobą do Londynu.