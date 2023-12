Leigh Whannell ("Niewidzialny człowiek") jednak nakręci "Wilkołaka"? Czy Gosling jest wciąż w obsadzie?

Nowy "Wilkołak" zmienia kształty

"Niewidzialny człowiek" - zwiastun

"Wilkołak" - klasyczny monster movie

Leigh Wannell - kto to?

Po sukcesie " Niewidzialnego człowieka ", studia Universal i Blumhouse postanowiły kuć żelazo, póki gorące.Reżyser musiał jednak porzucić projekt ze względu na napięty grafik., który pracował już z Goslingiem przy " Blue Valentine " i " Drugim obliczu ". Pandemia i hollywoodzkie strajki namieszały jednak w harmonogramach. W rezultacieMagazyn "Production Weekly" opublikował jednak informację, że Whannell stanie za kamerą nowej wersji " Wilkołaka ". Co ciekawe, za scenariusz ma rzekomo posłużyć tekst napisany przez Cianfrance'a . Zapowiada się intrygujące połączenie twórczych wrażliwości? I kolejne pytanie: czy Gosling wciąż jest zaangażowany w przedsięwzięcie?Przypomnijmy, że swoją wersję "monster movie" przygotowywała jakiś czas temu również Chloé Zhao , która planowała opowiedzieć o Drakuli w konwencji "westernu science-fiction". Na chwilę obecną nie wiadomo, na jakim etapie rozwoju jest projekt.Opowiadał on historię Larry'ego Talbota ( Lon Chaney Jr. ), który po długiej nieobecności powraca do walijskiego zamku swojego ojca, gdzie poznaje piękną kobietę. Odwiedzając wraz z nią cygańskie wesołe miasteczko, Talbot słyszy przerażającą wróżbę, która zwiastuje grożące mu niebezpieczeństwo. Złowroga przepowiednia zaczyna się spełniać, gdy zaatakowany przez wilka mężczyzna przeobraża się w krwiożerczą bestię.Karierę w przemyśle filmowym zaczynał jako aktor, grając szereg ról epizodycznych. Przełomem była jednak jego współpraca z reżyserem Jamesem Wanem Whannell pracował przy scenariuszach takich jego filmów jak m.in. " Piła ", " Martwa cisza " i " Naznaczony ".