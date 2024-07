Charlize Theron będzie wspinać się po górach, by uciec bandziorom. Gwiazda o krok od angażu w "Apex"

"Apex" - co wiemy?

Autorem scenariusza filmu jest Jeremy Robbins (serial " Noc oczyszczenia ") z kolei Baltasar Kormakur ma zająć się reżyserią produkcji. Ton i fabuła filmu są opisywane jako szalony mariaż " Free Solo " i " Milczenia owiec ". Historia ma opowiedzieć pasjonującą historię kobiety wspinającej się po górach, która zmuszona jest uciekać przed polującą na nią grupą złoczyńców - zapowiada się więc blockbuster z potencjałem na piękne, emocjonujące sceny akcji.Zakup filmu przez platformę Netflix na etapie scenariusza jest rzadkością na dzisiejszym rynku filmowym, który dużo częściej wybiera inwestowanie w projekty z dużą ilością już zaklepanych gwiazd na pokładzie. Tym razem było inaczej - znana platforma streamingowa była ponoć tak bardzo zachwycona historią "Apex", że nabyła prawa dystrybucji internetowej bez choćby jednego dogadanego nazwiska. Wiara studia w potencjał "Apex" oraz osoby jego scenarzystów są więc naprawdę wysokie - produkcja nie brzmi w końcu jak tanie, niezależne kino. Baltasar Kormakur byli pierwszymi wyborami na swoje stanowiska - przekonani do projektu, postanowili wcielić się również w rolę producentów wykonawczych. "Apex" zdaje się więc interesującym wyjątkiem na rynku, udowadniającym, że pośród zatrzęsienia sequeli i remake'ów obiecujące nowe projekty także mogą przyciągać do siebie topowe nazwiska. Przypomnijmy, że dla Baltasara Kormakura nie będzie to pierwszy projekt, którego akcja dzieje się w górach - w 2015 roku premierę miał reżyserowany przez Islandczyka dramat " Everest ".