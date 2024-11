Charlize Theron w nowym filmie Christophera Nolana!

Tajemniczy projekt Nolana

Zapracowana Charlize Theron

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10", który aktualnie zamyka filmografię Charlize Theron

Jak w przypadku wszystkich wcześniejszych informacji na temat tego filmu, musimy zadowolić się wyłącznie faktem, że Charlize Theron jest w obsadzie. Nolan trzyma projekt w tajemnicy, więc nie wiemy w czym tak naprawdę gra aktorka ani jaka rola przypadła jej w udziale.Wiemy za to, że całość powstaje dla studia Universal Pictures, z którym Christopher Nolan odniósł jeden ze swoich największych triumfów – " Oppenheimera ". Wiemy też, że w obsadzie są:orazPremiera zaplanowana jest na lipiec 2026 roku.Dla Charlize Theron udział w filmie Nolana to zaledwie jeden z całej masy projektów, jakie ma zaplanowane na najbliższe lata.Dla Netfliksa ma zagrać w survivalowym thrillerze, w który będzie ofiarą morderczego psychopaty (w tej roli Taron Egerton ). Z kolei dla Paramount+ ma wystąpić w serialu szykowanym przez Davida O. Russella Wraz z Danielem Craigiem powinna zagrać w filmie akcji Justina Lina "Two for the Money". W planach jest też " Atomic Blonde 2 ".